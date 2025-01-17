（連線專訪）又怕又好笑！《沙丘》皇帝回歸《人生切割術》 自爆在片場迷了路

克里斯多夫華肯（左）和約翰特托羅在影集《人生切割術》的感情戲讓劇迷相當喜歡。（Apple TV+ 提供）（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕奧斯卡最佳男配角得主克里斯多夫華肯回歸Apple TV+影集《人生切割術》第2季，繼續飾演光學與設計部的主管「伯特」，在上一季中他和約翰特托羅飾演的爾文上演辦公室戀情，是劇迷相當喜歡的一段愛情故事。他笑言兩人本來就是多年好友，「我們認識那麼久又彼此喜歡，非常有助於故事中的關係。」

81歲的華肯依舊活躍於影壇，前年才剛在賣座電影續篇《沙丘：第二部》飾演皇帝。從影超過70年的他表示，演出影集後發現製作進度更快，但他表示對於《人生切割術》的規模印象深刻，「這是我見過的最大的拍攝場景，在一座巨大的建築裡，我記得我還迷路過幾次！」

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克里斯多夫華肯（右）形容和約翰特托羅在影集《人生切割術》對戲充滿默契。（Apple TV+ 提供）（記者許世穎攝）

演技精湛的華肯2022年也憑《人生切割術》入圍艾美獎最佳劇情類影集男配角，他形容該劇非常複雜，讓觀眾猜測接下來會發生什麼，「我對劇本很感興趣，它讓人又害怕又覺得好笑，這是一種很吸引人的組合，加上我也認識導演班史提勒很久了，我認識他的時候他還是個孩子！他的父母也是我朋友。」

至於片中和華肯配對的特托羅，兩人有著40年的友誼，華肯形容兩人在角色中的連結不需要任何隱藏技巧，也不需要痛苦的排練或特別練習，「我確定這是他們找我們演出的原因之一，我們就讓魔法在當下發生，依靠彼此的深厚情誼來製造火花，帶著彼此多年的相處經驗進入拍攝，那種默契是自然而然的，我認為這對我們在劇中的處境非常有幫助。」

提到回歸第2季，華肯形容自己仍像「從頭開始」，因為故事中的曲折讓一切變得新鮮，「我沒有覺得和第一次拍攝已經相隔兩年，它很神秘、與眾不同，而且充滿驚喜，你永遠不知道接下來會發生什麼。尤其我也還沒看過完整的第2季，我想我知道的應該和大家一樣多！」

在《人生切割術》中，男主角亞當史考特所飾演的馬克，帶領著路曼工業的巨量資料精算部門，員工們都經歷了一項「切割」手術，將他們的工作記憶和個人生活記憶完全切割，這項大膽又極端的「工作與生活平衡」實驗，卻讓馬克身陷巨大謎團，不得不質疑工作的真相與自我的本質。

在第1季的尾聲，當馬克的「外界人格」發現驚人真相後，他與同事們被捲入更深的黑暗漩渦，第2季隨著新進員工的加入，他們即將面臨更駭人的處境。《人生切割術》第2季今天（17日）於Apple TV+全球上線，第1季也持續於Apple TV+ 熱播中。

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