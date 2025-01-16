反對刪光公視預算！呱吉轟藍營「洩憤式監督」：毀滅台灣文化

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕立法院朝野黨團15日協商114年度中央政府總預算案，國民黨以「報導偏頗、戲劇竄改歷史」等原因提案全數刪除文化部補助公視的23億預算。對此，網紅「呱吉」邱威傑今（16日）PO文直言，「洩憤式的監督政府方式，只會毀滅我們的文化而已」。

網紅呱吉。（翻攝自臉書）

呱吉指出，民意代表在審查預算期間砍預算，天經地義，監督政府、避免預算浮濫使用，是工作職責也是看待民意代表能力的指標之一，因此不反對任何一位民意代表砍政府預算。

請繼續往下閱讀...

呱吉表示，以國民黨提案公視影視及流行音樂推動與輔導預算23億全砍來說，公視經營績效的確是一個可以討論的議題。不過，他點出，自己並沒有要說服任何人，「誰來晚餐」或「青春代言人」是民眾都應該看的好節目，而Taiwan Plus是好是壞也可以受社會公評。

呱吉續指，若說刪除公視全部影視節目補助的原因在於政治立場偏頗，就是欲加之罪何患無詞，公視節目多數不涉及政治立場，例如推動多年的國際兒童影展。涉及政治立場的節目也都非常小心，例如他先前曾參與公視一場關於台海戰爭議題的討論，主戰、反戰的代表都有出席。像是國民黨立委翁曉玲也以特別來賓的身份發表看法，甚至因此被部分民進黨支持者批評「為何可以在台海戰爭議題上邀請統一派的代表發言？」

呱吉提到，去年第59屆金鐘獎，公廣集團依照慣例地成為最大贏家，拿回15座獎盃，成績斐然。而過去植劇場和許多經典的節目，更是孵育台灣導演與拍攝團隊的重要搖籃，在台灣影視產業面臨左右夾擊的辛苦寒冬裡，公廣集團的存在是許多台灣影視創作人才賴以生存的避難所。這也是為什麼許多知名導演和影視從業人員第一時間就願意站出來反對這項刪減預算的提案。

呱吉認為，預算一定可以砍，討論也一定有空間，目前這些預算刪減的動作也還在提案階段而已，盼還有改變現實的機會。不要只因為政治立場而站隊，「要問你想要的未來是什麼」，他也說，「至少我很確定我不贊成全面刪除公視預算，這種洩憤式的監督政府方式，只會毀滅我們的文化而已。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法