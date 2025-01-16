屈中恆4女兒遭禁看「這卡通」！Vicky揭原因讓主持人傻眼

Vicky（左）以往嚴禁4名愛女觀看《蠟筆小新》；右為屈中恆。（資料照，衛視提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Vicky出道超過10年，攜手屈中恆步入婚姻逾23年，夫妻倆育有4名寶貝女兒，一家六口既幸福又美滿，不過近日談起育兒，她透露女兒們其實是可以看卡通的，但是唯獨「這一部」嚴禁，沒想到答案揭曉後，讓主持人傻眼又震驚。

Vicky近日作客頻道《大誌roll妤》，過程中她透露以往其實嚴禁女兒們觀看《蠟筆小新》，她認為主角「小新」野原新之助的舉止、行為相當不禮貌，「我就覺得哪個小孩會脫褲子給人家看啊！」

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林柏妤聞言後驚訝又傻眼，因為《蠟筆小新》是陪伴自己童年的動畫，「我是從小看《蠟筆小新》長大的！」Vicky則好奇反問：「那它對妳有什麼影響力？」林柏妤表示單純覺得很好笑，「它好像沒有影響到我，對於禮貌這件事。」

Vicky見狀立刻澄清是立場不同，「所以媽媽跟小孩感覺會不一樣。」事後，Vicky也在影片底下留言解釋：「我個人問題啦！小新很可愛。」

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