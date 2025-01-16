暗黑界怪物新人+1 「十年一遇」H級大學生進軍AV

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕成人片商S1去（2024）年底預告，「千年才有的高手」瀨戶環奈將於今年1月28日以AV女優身分出道，當時引起不小轟動；14日再度宣布好消息，2月還有一名怪物新人登場，那就是擁有H級傲人身材的女大生南澤海香（南沢海香），消息曝光後，立刻引起老司機們暴動！

南澤海香。（翻攝自X）

20歲南澤海香將於2月以S1專屬女優出道，據悉，她來自長野縣，看似平凡的女大生，從小學到高中在游泳社團培養出的優異泳技，甚至還曾入選縣大賽前8強，但她最終並沒走上選手之路，而是選擇往暗黑界發展。

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南澤海香公開發片消息後，短短2天，社群暴增1萬多粉絲，由此可見她的高人氣。此外，她也PO出夏日拍攝的泳裝照，感謝大家從消息公開的第一天就開始關注自己，若粉絲多多關注她會很開心！貼文一出，立刻引起大批網友湧入留言區為她加油打氣。網路論壇PTT上也有網友分享她的新人情報，台灣粉絲看後直呼「馬上追蹤了！超可愛」、「太離譜了！」、「S1真的太誇張了」。

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