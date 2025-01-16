晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

暗黑界怪物新人+1 「十年一遇」H級大學生進軍AV

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕成人片商S1去（2024）年底預告，「千年才有的高手」瀨戶環奈將於今年1月28日以AV女優身分出道，當時引起不小轟動；14日再度宣布好消息，2月還有一名怪物新人登場，那就是擁有H級傲人身材的女大生南澤海香南沢海香），消息曝光後，立刻引起老司機們暴動！

南澤海香。（翻攝自X）南澤海香。（翻攝自X）

20歲南澤海香將於2月以S1專屬女優出道，據悉，她來自長野縣，看似平凡的女大生，從小學到高中在游泳社團培養出的優異泳技，甚至還曾入選縣大賽前8強，但她最終並沒走上選手之路，而是選擇往暗黑界發展。

相關新聞：J級寫真女星下海！ 達人狂讚「極品」看好統治AV界10年

南澤海香公開發片消息後，短短2天，社群暴增1萬多粉絲，由此可見她的高人氣。此外，她也PO出夏日拍攝的泳裝照，感謝大家從消息公開的第一天就開始關注自己，若粉絲多多關注她會很開心！貼文一出，立刻引起大批網友湧入留言區為她加油打氣。網路論壇PTT上也有網友分享她的新人情報，台灣粉絲看後直呼「馬上追蹤了！超可愛」、「太離譜了！」、「S1真的太誇張了」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中