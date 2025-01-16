「全才帝王」下月連兩天來台！李俊昊邀粉絲團圓
〔記者許世穎／台北報導〕韓流二代團2PM成員李俊昊下個月將連續兩天在台舉辦「2025 LEE JUNHO FAN-CON
韓流二代團2PM成員李俊昊下個月將連續兩天在台舉辦粉絲會。 （SHOW Office提供）
李俊昊今年首次來台參加「2025台南好YOUNG」跨年晚會，消息一出時，即吸引龐大粉絲在社群上，紛紛邀約要到現場跟他一起倒數迎新，李俊昊十分榮幸首次在台南跨年，日前更幾次親身與粉絲相約，期待能夠快快再來與大家見面。
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李俊昊能歌、能舞、能演、能主持還能創作，加上親民個性，讓他深受粉絲喜愛，不少HOTTEST（2PM官粉名）都是超過10年以上的鐵粉。2022年堪稱他的演藝成就里程碑，與李世榮攜手主演的MBC韓劇《衣袖紅鑲邊》，讓他擒下「百想藝術大賞」影帝與最佳人氣獎殊榮，透過作品的播出與好口碑人氣扶搖直上。
韓流二代團2PM成員李俊昊下個月將連續兩天在台舉辦粉絲會。 （SHOW Office提供）
不僅如此，李俊昊的精湛演技，也榮獲2023年「AAA大賞：年度演員獎」，以及「APAN star Awards大賞」肯定，不僅是「演技派歌手」，也是「會唱、會創作的演員職人」。因為主演MBC劇集《衣袖紅鑲邊》與JTBC劇集《歡迎來到王之國》中兩個「王」的角色後，現在稱呼他為「全才帝王」都沒問題。
李俊昊目前手上工作滿檔，除了有兩部戲劇，包括出演Netflix的《CA$HERO》，另一部則是「颱風商社」，除了制訂工作外，目前李俊昊已進入全面準備期，他也與所有HOTTEST相約：「每次與HOTTEST都深感幸福與感激！期待2月22與23日能在我的FAN-CON
「2025 LEE JUNHO FAN-CON
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