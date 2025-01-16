「全才帝王」下月連兩天來台！李俊昊邀粉絲團圓

〔記者許世穎／台北報導〕韓流二代團2PM成員李俊昊下個月將連續兩天在台舉辦「2025 LEE JUNHO FAN-CON in TAIPEI」會粉絲，除了感激粉絲一路支持，由於目前正逢新春，應景的他，也立刻祝福粉絲新年快樂：「我們FAN-CON上一起團圓！」

韓流二代團2PM成員李俊昊下個月將連續兩天在台舉辦粉絲會。 （SHOW Office提供）

李俊昊今年首次來台參加「2025台南好YOUNG」跨年晚會，消息一出時，即吸引龐大粉絲在社群上，紛紛邀約要到現場跟他一起倒數迎新，李俊昊十分榮幸首次在台南跨年，日前更幾次親身與粉絲相約，期待能夠快快再來與大家見面。

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李俊昊能歌、能舞、能演、能主持還能創作，加上親民個性，讓他深受粉絲喜愛，不少HOTTEST（2PM官粉名）都是超過10年以上的鐵粉。2022年堪稱他的演藝成就里程碑，與李世榮攜手主演的MBC韓劇《衣袖紅鑲邊》，讓他擒下「百想藝術大賞」影帝與最佳人氣獎殊榮，透過作品的播出與好口碑人氣扶搖直上。

韓流二代團2PM成員李俊昊下個月將連續兩天在台舉辦粉絲會。 （SHOW Office提供）

不僅如此，李俊昊的精湛演技，也榮獲2023年「AAA大賞：年度演員獎」，以及「APAN star Awards大賞」肯定，不僅是「演技派歌手」，也是「會唱、會創作的演員職人」。因為主演MBC劇集《衣袖紅鑲邊》與JTBC劇集《歡迎來到王之國》中兩個「王」的角色後，現在稱呼他為「全才帝王」都沒問題。

李俊昊目前手上工作滿檔，除了有兩部戲劇，包括出演Netflix的《CA$HERO》，另一部則是「颱風商社」，除了制訂工作外，目前李俊昊已進入全面準備期，他也與所有HOTTEST相約：「每次與HOTTEST都深感幸福與感激！期待2月22與23日能在我的FAN-CON 見到HOTTEST到來，我將準備全新舞台與精彩的內容，讓我們一起開心度過這美好時分！」。

「2025 LEE JUNHO FAN-CON in TAIPEI」將於2月22日（六）17:00與2月23日（日）16:00兩天，於國立臺灣大學綜合體育館1樓舉辦，更多活動詳情，請上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉絲團或官方IG查詢。

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