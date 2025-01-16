田馥甄大巨蛋初體驗獻鴻海尾牙 意想不到員工想聽這首歌

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后田馥甄今（16日）出席手錶代言，傳言她將在1月24日站上大巨蛋舞台參加鴻海尾牙獻唱，今年她僅接兩場，都是知名大企業，讓她意外的是，員工調查喜歡她哪首歌曲，有一首讓她直呼跌破眼鏡。

田馥甄。（記者潘少棠攝）

田馥甄今出席CITIZEN手錶代言，親自參與設計「甄星閃耀聯名款」腕錶，其中330編號是她的生日，已被她珍藏，她希望粉絲多支持，部分收益可以捐給門諾基金會幫助偏鄉長者和身障者照護工作。

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之前田馥甄有去大巨蛋看張惠妹演唱會，今被問到她會不會想挑戰唱大巨蛋？她表示：「去了覺得很大，好像需要動感熱鬧的歌手，像我這型態不知道適不適合，先不用一窩蜂往這去考慮，但值得挑戰。」

談到大巨蛋唱尾牙，雖有傳言她會唱其他歌手歌曲，但她否認說：「我會唱自己的歌，客戶邀請我，好像有員工喜好調查，想聽我的歌曲，我樂於服務他們，可以客製化安排曲目。」

田馥甄。（記者潘少棠攝）

田馥甄透露：「最訝異的是，員工票選想聽《魔鬼中的天使》，讓我跌破眼鏡，好拉扯的情歌，可能想宣洩的，透過我的情歌表達，我滿開心。」

另外談到演唱會計畫，田馥甄鬆口透露，希望今年第一季可以公布消息，並有可能在第二季、第三季出現，她不急挑戰大巨蛋，卻想在較小的場地和歌迷更近距離互動，但若場地小，歌迷搶票更痛苦，她笑說：「要用體力和大家拚了。」寧可多唱幾場，並提到：「場域部分要努力排除萬難，達到目標。」

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