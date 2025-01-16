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娛樂 電影

項婕如化身當樂儀隊伴槍1個多月 自招打到瘀青

〔記者許世穎／台北報導〕青春校園電影《夜校女生》由金馬新演員陳姸霏、項婕如、邱以太一同演出，項婕如飾演才華洋溢的女校學生敏敏，還是學校最具代表性的樂儀隊成員，她透露從小就想加入樂儀隊，只可惜因為念護校沒有參加，開拍還花了1個多月的時間上課、訓練，雖然電影最後沒有收錄她的演出畫面，「但是花絮與劇照有露出，也是蠻開心的。」

該片於11日、12日舉辦南北學生搶先看拍照會，13日也在台北舉辦懷舊場，場場爆滿秒殺，首次觀影的項婕如也調皮舉手發問：「導演，我的樂儀隊演出怎麼不見了？」導演莊景燊也跟大家分享：「的確是為了整部電影的節奏而有所調整刪減，還請敏敏多多包涵體諒！」

項婕如在《夜校女生》化身樂儀隊，苦練真槍被打到瘀青。（興揚電影提供）項婕如在《夜校女生》化身樂儀隊，苦練真槍被打到瘀青。（興揚電影提供）

辛苦練習的項婕如透露樂儀隊操練的真槍，其實重達1.8至2公斤，所以一開始要先用木槍練習，為了培養感情，每天都練習各種不同的槍法、力道和動作，練習旋槍的時候都很怕會被掉下來的槍打到，也時常被打到瘀青，後來改用雨傘練習之後才化解心魔，花了一段時間才終於使用真槍。

項婕如透露從小就想加入樂儀隊，拍攝《夜校女生》讓她有機會嘗試。（興揚電影提供）項婕如透露從小就想加入樂儀隊，拍攝《夜校女生》讓她有機會嘗試。（興揚電影提供）

項婕如說拍攝儀隊操槍戲本來很緊張，擔心自己一人出錯，其他人就要跟著重來，幸好拍攝時表現的比較好，笑說自己是「比賽型選手」。而她目前已與觀眾看了幾場試映，直呼雖然早已看過劇本，「但妝還是差點哭花了，第一次和觀眾一起看電影一起哭」。《夜校女生》將於2月28日全台上映，接下來18日、19日還會再舉辦2場台中跟台北的搶先看拍照會，影迷千萬別錯過。

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