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AV女優破紀錄！12小時千人斬 「平均每人41秒」網質疑不合理

Bonnie Blue。（翻攝自IG）Bonnie Blue。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕情色女優邦妮（Bonnie Blue）去年3月趁著美國大學生放春假之際，邀請122名大學生至墨西哥坎昆，進行21天的馬拉松式性愛，引起外界抨擊且因此走紅。她近日在社群稱，自己完成12小時內激戰1057名男性，打破打破美國AV女優史帕克絲（Lisa Sparks）在2004年創下的紀錄，然而，她的說詞遭到網友質疑不合理。

事件回顧：AV女優21天內122人斬！再邀高中生「轉大人」惹眾怒

據《每日郵報》報導，25歲AV女優邦尼聲稱，自己在12小時內激戰1057名男性，打破美國AV女優史帕克絲在2004年創下「24小時內與919個男人發生關係」的紀錄。她事後還在TikTok分享，在完成挑戰後，皮膚看起來更好了，並感謝所有參與者，包括勉強合法（剛成年）、呼吸微弱及已婚的男性。

然而，這項挑戰引起諸多爭議，有網友質疑，12小時僅有720分鐘，與1057人發生性關係根本不可能實現，因為平均下來，一人僅有41秒的時間。

事實上，這並非邦妮第一次躍上媒體版面，先前就因為瘋狂性愛事蹟遭到撻伐，去年11月她曾宣布，前往澳洲和應屆高中畢業生拍攝成人片，幫助他們「轉大人」，此舉使澳洲家長不忍在網路上發起連署，要求當局取消她的簽證並禁止她入境，後來澳洲政府也確實撤銷其簽證。對此，她無所謂的表示，那就選個其他地方進行計畫。

@bonniebluclips Did you miss Bonnie Blue 1057 because your wife wouldn't let you be part of it? Divorce her #bonnieblue #fyp ♬ original sound - Bonnie
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