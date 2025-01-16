晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

73歲導演張紀中老當益壯 娶小31歲妻3度為人父

73歲導演張紀中娶嫩妻在演藝圈傳為佳話。（香港星島日報）73歲導演張紀中娶嫩妻在演藝圈傳為佳話。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕73歲中國知名導演張紀中是電視劇《笑傲江湖》、《天龍八部》製作人，2017年再婚迎娶小31歲助理杜星霖，父女戀曾轟動一時，2人相繼生下一對兒女，去年3月杜星霖宣布再度懷孕喜訊，同年10月18日張紀中在微博公布女兒小龍珠出生消息。

轉眼小龍珠已快3個月大，近日張紀中妻子公開分享小龍珠擺滿月酒盛況，15日以「七龍珠寶寶滿月啦，滿滿的愛與儀式」為題寫下：「嗨姊妹們，今天來和大家分享我家龍珠寶寶的滿月時刻，這一個月真的是兵荒馬亂又無比幸福。先來說說寶寶的名字吧，『七龍珠』這個名字可是寄予了我們全家人超多美好的期望，希望她以後能像龍一樣霸氣果敢，又有珠玉般溫潤的內心。」

相關新聞：73歲名導「爺孫戀」妻子生了！張紀中親吻愛女小腳ㄚ報喜

而2人替女兒舉辦滿月宴，張紀中的其他孩子爭相為小妹表演送祝福，笑得合不攏嘴，被讚老當益壯，堪稱眾男人表率。

張紀中和前妻樊馨蔓於2016年離婚，被指離婚與助理杜星霖過從甚密，他澄清離婚後2人才正式交往，但因年紀差距太大常被嘲諷父女戀。張紀中與杜星霖2017年結婚，先後生下一對子女，一家人過著甜蜜幸福生活。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中