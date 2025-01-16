73歲導演張紀中老當益壯 娶小31歲妻3度為人父

73歲導演張紀中娶嫩妻在演藝圈傳為佳話。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕73歲中國知名導演張紀中是電視劇《笑傲江湖》、《天龍八部》製作人，2017年再婚迎娶小31歲助理杜星霖，父女戀曾轟動一時，2人相繼生下一對兒女，去年3月杜星霖宣布再度懷孕喜訊，同年10月18日張紀中在微博公布女兒小龍珠出生消息。

轉眼小龍珠已快3個月大，近日張紀中妻子公開分享小龍珠擺滿月酒盛況，15日以「七龍珠寶寶滿月啦，滿滿的愛與儀式」為題寫下：「嗨姊妹們，今天來和大家分享我家龍珠寶寶的滿月時刻，這一個月真的是兵荒馬亂又無比幸福。先來說說寶寶的名字吧，『七龍珠』這個名字可是寄予了我們全家人超多美好的期望，希望她以後能像龍一樣霸氣果敢，又有珠玉般溫潤的內心。」

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而2人替女兒舉辦滿月宴，張紀中的其他孩子爭相為小妹表演送祝福，笑得合不攏嘴，被讚老當益壯，堪稱眾男人表率。

張紀中和前妻樊馨蔓於2016年離婚，被指離婚與助理杜星霖過從甚密，他澄清離婚後2人才正式交往，但因年紀差距太大常被嘲諷父女戀。張紀中與杜星霖2017年結婚，先後生下一對子女，一家人過著甜蜜幸福生活。

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