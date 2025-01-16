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娛樂 最新消息

許允樂認愛後「首同框李玉璽」 曬剝蝦照甜蜜示愛

許允樂（右）與張兆志離婚1年多，近日傳出和李玉璽（左）熱戀中。（翻攝自李玉璽、許允樂IG）許允樂（右）與張兆志離婚1年多，近日傳出和李玉璽（左）熱戀中。（翻攝自李玉璽、許允樂IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕許允樂2023年底與張兆志離婚、結束6年婚姻，日前她大方認愛李亞明愛子李玉璽，還發文甜喊「感謝愛與被愛同時發生」，讓外界又驚又喜。昨（16）日蔡尚樺在社群分享尾牙限動，意外曝光許允樂和李玉璽同框畫面。

蔡尚樺轉發友人限動，照片中，許允樂和李玉璽一前一後站在最旁邊，許允樂穿著黃色襯衫，雙手捧著臉頰可愛嘟嘴，而男友李玉璽則穿著全身黑，戴著棒球帽和黑框眼鏡站在許允樂身後，打扮相當低調，這也是兩人公開認愛後首度同框。

許允樂和李玉璽認愛後首度同框。（翻攝自蔡尚樺IG）許允樂和李玉璽認愛後首度同框。（翻攝自蔡尚樺IG）

此外，許允樂雖然沒有轉發限動，但她拍下剝蝦照片，寫下「我沒剝過蝦，妳教我剝」，疑似就是和李玉璽的對話，照片中還加了一顆愛心圖案，十分甜蜜。

許允樂曬出甜蜜剝蝦照。（翻攝自許允樂IG）許允樂曬出甜蜜剝蝦照。（翻攝自許允樂IG）

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