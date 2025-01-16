主播夏嘉璐也忍不住 曝黃國昌提「刪2億打詐預算」鐵證

今（16）日一早，TVBS新聞台主播夏嘉璐透過個人臉書以「新聞有感」為題，發文表示正常邏輯應該是：「覺得一件事情很重要，就要投入更多資源吧？！」

夏嘉璐表示，不明白為有效打詐刪減預算的道理，發文中她特別曬出114年度中央政府總預算案（內政委員會）提案表，並匡列一段內文：「諸多詐騙事件頻傳，為有效打詐，避免民眾再遭受詐騙所苦，爰減列該項目預算2億元。」

在夏嘉璐公開截圖中，此提案底下疑有民眾黨立委黃國昌簽名。