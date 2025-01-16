主播夏嘉璐也忍不住 曝黃國昌提「刪2億打詐預算」鐵證
夏嘉璐一早在臉書曬出114年度中央政府總預算案（內政委員會）提案表。（翻攝自夏嘉璐臉書）
〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨代理主席黃國昌14日宣布將爭取民眾黨下一任黨主席，並喊出「讓柯文哲回來時感到驕傲」，身為民眾黨團總召，黃國昌近日在立院提案刪除中央政府總預算近1千億元行動，遭大批網友群起怒轟。
其中有人發現一張黃國昌刪減刑事警察局預算2億元提案表，其原因竟是「有效打詐」，不少網友看了一臉狐疑：「邏輯找不到！」
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今（16）日一早，TVBS新聞台主播夏嘉璐透過個人臉書以「新聞有感」為題，發文表示正常邏輯應該是：「覺得一件事情很重要，就要投入更多資源吧？！」
夏嘉璐表示，不明白為有效打詐刪減預算的道理，發文中她特別曬出114年度中央政府總預算案（內政委員會）提案表，並匡列一段內文：「諸多詐騙事件頻傳，為有效打詐，避免民眾再遭受詐騙所苦，爰減列該項目預算2億元。」
在夏嘉璐公開截圖中，此提案底下疑有民眾黨立委黃國昌簽名。
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