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李現穿喪服展現「雙面演技」笑翻全網！接演《國色芳華》原因全說了

李現拍《國色芳華》透露曾在高溫40度拍攝，古裝裡面穿三層「穿上那刻就出汗」。（台灣大哥大MyVideo提供）李現拍《國色芳華》透露曾在高溫40度拍攝，古裝裡面穿三層「穿上那刻就出汗」。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李現、楊紫主演的古裝劇《國色芳華》以唐朝為背景，講述楊紫飾演的商戶之女何惟芳，憑藉高超的牡丹培育技藝與過人的經商頭腦，從一場利益交換的婚姻中解脫，轉而打造自己的花坊品牌。李現受訪時透露楊紫敬業一面，表示拍攝7個月來歷經零下8度到40度的極端氣溫差距。他回憶零下8度的那場戲是楊紫在衙門被拷問的一幕，「她就真的只穿那單薄的衣服」，而最熱的時候他穿著古裝裡面有三層，直呼「穿上那刻就出汗」，兩人都為完成完美演出兢兢業業。

劇中，她與李現飾演的「天下第一貪官」蔣長揚組成匠人與投資人的搭檔，兩人從互不相識到並肩作戰，攜手經歷重重挑戰。《國色芳華》開播後，絕美大唐盛世讓討論度爆表，男女主角更立刻奪下微博之夜「年度國民喜愛演員」。

楊紫在《國色芳華》憑藉高超的牡丹培育技藝與過人的經商頭腦，從一場利益交換的婚姻中解脫，轉而打造自己的花坊品牌。（台灣大哥大MyVideo提供）楊紫在《國色芳華》憑藉高超的牡丹培育技藝與過人的經商頭腦，從一場利益交換的婚姻中解脫，轉而打造自己的花坊品牌。（台灣大哥大MyVideo提供）

李現透露當時接演原因除了角色討喜，「說實話就是想要在古裝（劇）上證明自己，也因為團隊都很信任，就願意嘗試這個新的機會。」最新劇情中，李現穿著喪服，實際卻是作秀被楊紫撞見，他竟能左眼震驚、右眼悲傷，一張臉同時演繹出兩種情緒，讓網友直呼「被李現眼技征服了」、「李現真是太搞笑了」。

此外，除了《國色芳華》，在台灣大哥大MyVideo還有日劇《東京沙拉碗》、NHK大河劇《大膽狂徒～蔦重繁華如夢故事》、韓國奇幻喜劇《回到20歲》、懸疑恐怖韓劇《塔羅牌》系列，以及來自BBC的兩部高話題作品《英國女模艾林綁架事件》和《黃金大劫案》與跟播台灣和日本的BL劇《印象青春》、《相遇驟雨中》。

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