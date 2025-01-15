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娛樂 最新消息

夏克立恢單後被爆有新歡？經紀人發聲明還原實情

夏克立。（資料照，記者溫于德攝）夏克立。（資料照，記者溫于德攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕夏克立去年正式與前妻黃嘉千離婚，即使多年沒見到家人，仍然繼續積極努力過生活，而他今被週刊爆料上個月身邊疑似多了新女伴，對此，經紀人稍早也發出聲明回應。

聲明全文如下：

大家好，我是Serene,，夏克立先生的經紀人

今天從新聞上看到《鏡週刊》再次針對一位無辜的父親進行毫無根據的誹謗。

編造例如他在香港與一位保姆有外遇的故事——但事實是，他已經多年沒有去過香港，這些虛假指控只是為了抹黑他的名譽，破壞他與摯愛的家人之間的關係。

再次澄清

夏先生並沒有任何虐待的刑事指控或定罪。此外，也沒有任何虐待的證據，因為根本就沒有發生過任何虐待。

然而，有確鑿的證據顯示，有心人士曾向警方撒謊，利用《鏡週刊》作為平台，散播謊言和誹謗。

在此嚴正呼籲所有有心人士停止對夏克立先生的惡意誹謗和抹黑。

夏先生在努力，正向的過生活。希望其他人也能選擇放下，讓他過平靜的生活。他也非常思念三年多未見的家人，希望能早日與她團聚

Serene Tham

夏克立先生的經紀人

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