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娛樂 音樂

「R&B天菜」把自己關在廁所！J.Sheon「呲牙裂嘴」驚人狀態曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「R&B天菜」J.Sheon相隔5年推出新專輯《OUTCOMES結果論》，專輯中所收錄的〈WHY WOULD YOU〉，靈感來自身邊深受情緒困擾的朋友，有感身心疾病的案例充斥身旁，J.Sheon寫下情緒拉扯極限的心境。MV中他更揣摩時而躁動時而冷靜的躁鬱分裂狀態，演技驚艷團隊。

J.Sheon。（索尼提供）J.Sheon。（索尼提供）

繼前兩波主打〈生不帶來死不帶走〉、〈你不用懂〉獲熱烈迴響，第三波主打〈WHY WOULD YOU〉今也宣告MV上線。這首歌寫下深受情緒、身心狀況影響生活的狀態，有時與情緒反覆的人相處，像是身體反覆在高溫與極寒的狀態。

J.Sheon。（索尼提供）J.Sheon。（索尼提供）

歌曲靈感則來自J.Sheon身旁的友人：「身邊有非常多的朋友有這樣疾病的困擾，所以也導致自己對這樣子的疾病相對的了解。」他更提到身邊若有如此狀況的朋友，同理他們是最重要的，因為身心疾病並不完全是因為想法造成的，有時是因為生理的分泌失調所造成的痛苦，陪伴跟聆聽是很需要的過程。

J.Sheon。（索尼提供）J.Sheon。（索尼提供）

這次MV則讓J.Sheon飾演一個情緒時常處在天秤極端的躁鬱症病人，導演將場景設定在廁所，J.Sheon則是個有極度潔癖的精神患者，他困在廁所裡一直覺得手洗不乾淨，不斷洗完手，離開廁所不久後又回到洗手台照鏡子，想再三確認自己真的乾淨，甚至上綱到心靈的純潔，對著鏡子呲牙裂嘴，對自己進行嚴厲的批判，卡在廁所中無限輪迴。

J.Sheon。（索尼提供）J.Sheon。（索尼提供）

過去幾乎是本色演出的J.Sheon，鮮少在MV中詮釋一個和私下的他不太一樣的角色，不常演戲的他，這次的表現讓拍攝團隊都相當驚艷。提到角色的揣摩，J.Sheon說：「要一直保持在一個又躁動又安靜的狀態其實蠻難的，可能因為我本身是一個情緒起伏不算大的人，才讓大家這麼印象深刻。」

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