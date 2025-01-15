中居正廣醜聞纏身…受害者再加1 女主播淚訴「遭設局性招待」

中居正廣捲性侵案、松本人志極樂趴，更被爆出，要求富士電視台製作人安排女主播性招待。（翻攝自日網）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男星中居正廣近期桃色醜聞纏身，不僅捲入性侵案、出席松本人志在五星級飯店舉辦的極樂趴，更被爆出要求富士電視台製作人安排女主播性招待，今（15）日又有受害女主播發聲。

據日媒《週刊文春》報導，一名富士電視台女主播化名「水谷愛子」受訪，她坦承曾遭製作人A設局安排性招待，事發為2021年12月，她收到A部下傳來的訊息，告知她前往六本木的君悅酒店，原以為只是在餐廳聚會，怎料聚會地點其實是樓上的房間，現場包含製作人A、工作人員、中居正廣、女主播D子、女主播E子以及一些男星。

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由於聚會氣氛古怪，水谷愛子覺得很害怕，隨後E子與其他工作人員找藉口離開房間，房間剩下就只剩水谷愛子、一名大咖男星以及中居正廣、D子，當時中居正廣將目標鎖定了D子，此時她也被男星摸大腿，水谷愛子當下因為害怕失業而陷入恐慌，只能慌忙逃到廁所。

沒想到當水谷愛子重回房間後，該男星竟全裸向她招手求服務，她當場嚇到哭著求饒。事後水谷愛子怒控製作人A把女主播當作是接待工具，一旦拒絕服務就要承受失業壓力，事發過後，她也確實再也沒有接到A給的工作。

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