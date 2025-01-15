慘遭當紅主播「用奧步」搶獨家 簡立喆認了曾想離開新聞圈

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小明星大跟班》明（16日）晚10點播出「為了搏上位心機算盡？主播台下上演現實宮鬥劇」，被網友封為「最專業電影主播」的簡立喆分享曾被後輩陷害，而對方現在在主播界還很有知名度。

簡立喆認了曾想離開新聞圈。（中天提供）

簡立喆說：「她跟我像姊妹一樣，她說想跑好萊塢新聞，我就分給她，結果有一位國際巨星來台灣，我訪完隔天剛好要休長假，當晚我拚命做專題，她跑來跟我講『姊，妳好好休假陪女兒，我幫妳做』，我信了就交給她。」沒想到她旅遊回台後才發現事情大條了，「很多人傳簡訊給我說『這個巨星不是妳去訪的嗎？怎麼變成某某某』！還有因為片商當時說只有主播可以訪，所以很多記者因此被刷掉，那看到本台是記者去訪，片商就接到雪片般飛來的抗議。」

請繼續往下閱讀...

而簡立喆這才發現原來是對方在替她做專題時，透過剪接技術動了手腳，「我因為這樣想離開新聞圈，她去跟化妝師借了我當天穿的衣服、梳了跟我一模一樣的髮型，機器拍正面時的畫面，她就換成她自己，新聞最後還把我除名，只寫『某某某採訪報導』，貍貓換太子，讓大家都信得妥妥的，而且她現在還很紅呢！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法