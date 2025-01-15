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娛樂 電視

李威捲精舍命案…昔日戀情被挖 戀上「最強小三」私密照慘遭流出

李威（左）曾熱戀姚笛（右）。（翻攝自微博）李威（左）曾熱戀姚笛（右）。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星李威曾演出《海派甜心》、《吐司男之吻》、《極速傳說》等多部經典偶像劇走紅，多在中國工作、淡出台灣演藝圈10年的他，近日傳出因北市精舍殺人案，遭台北地檢署以證人身分約談，引起輿論譁然。李威過往情史也被翻出，他曾在2014年被爆出愛上中國女星姚笛，但當時李威還有一個圈外女友楊子晴，女方一氣之下公開兩人私密照報復。

李威2014年被爆出因拍攝電視劇《從愛情到幸福》，與有「地表最強小三」之稱的姚笛戀愛，當時還被拍到兩人同遊日本、泰國，然而當時李威有個圈外女友楊子晴，她為了報復李威劈腿，竟在網上散播一系列私密床照，除了李威只穿著內褲的居家照外，還有楊子晴把腳架在李威肩上的照片，引發熱議。

事後，李威僅承認照片中的男人是自己，但不認與楊子晴交往，甚至高調示愛姚笛：「我單身，現在是在追姚笛，我非常喜歡她，有錯嗎？」心已死透的楊子晴再發出李威替自己剪指甲的親密照：「謝謝你，原來我就是被你玩過的婊子，玩完發條微博就一腳踢開了！謝謝你讓我看清，去追求你下一任真愛吧！」

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