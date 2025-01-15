躺地酒醉女聽到「柯震東來了」秒清醒 本人傻眼吐真相

柯震東因時常現身信義區酒吧，有「信義媽祖」的封號。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人柯震東外型帥氣，親民的他時常現身信義區酒吧，甚至有了「信義媽祖」的封號。藝人大飛近日上節目爆料，有次和柯震東一起去信義區，目擊到一個女生喝得爛醉，沒想到一聽有人大喊「柯震東來了」竟瞬間清醒，柯震東本人也親自揭事發過程。

近日大飛上節目《小姐不熙娣》和來賓夜店店長提到，只要柯震東現身信義區就會引發暴動，甚至有一次還親眼目睹一個喝得很醉的女生，原本呈大字型躺在路邊不省人事，但一聽到柯震東來了，瞬間就不醉了。

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有個女生本來喝得很醉，但一聽柯震東來了竟瞬間清醒，柯震東也親揭事發過程。（翻攝自Threads）

有網友將節目片段貼上Threads，釣出柯震東親自回應：「我記得那個女的，但大字型躺在馬路上很危險啦」，針對底下有人質疑女生是在裝睡，他暖心護航，「相信我她很醉！因為她跑過來先說你是柯震東嗎，又說屁啦你是王大陸，我就不理她了」。

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