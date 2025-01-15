最美星二代是數學系學霸！游鴻明超正大女兒超狂背景曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂人游鴻明的大女兒游宇潼3月就要發行首張專輯，她頂著「星二代」光環出道，從小在音樂環境薰陶長大的她，以歌唱作為最自然的自我表達方式，同時選擇在學業上挑戰極致，畢業於美國名校UCLA洛杉磯加利福尼亞大學的數學系，更以優異成績在兩年完成學分。

在完成學業之後，游宇潼毅然投身音樂，從零開始自學創作，她陸續發表了創作單曲，更以DJ身分活躍於音樂舞台。

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如今游宇潼迎來音樂生涯的全新篇章，首張創作專輯將在3月發行，搶先公開首支單曲《關於我失眠的某三個夜晚》，這首歌由金曲製作人陳建騏領軍，攜手金曲編曲人黃少雍共同打造，以顛覆聽覺的全新編曲與製作風格。

游宇潼將發行首張專輯《關於我失眠的某三個夜晚》。（經紀人提供）

《關於我失眠的某三個夜晚》以其突破傳統的結構和演唱方式，呈現出游宇潼無法被定義的特質。陳建騏形容這首歌：「很難歸類這首歌的風格，就像 yoyo的個性，腦袋也很難被定義。這首歌宣吿 yoyo 是無法被定義的。yoyo 對於節奏律動有很好的掌握度，我也喜歡她輕聲唱歌的感覺，親密同時侵略。yoyo 聲音裡喃喃自語的口氣表現，剛好很適合《關於我失眠的某三個夜晚》的主題和歌詞。」

歌曲以三段文字描述失眠夜晚的心境，描繪了一種在孤寂中尋找自我安放的過程。游宇潼首次挑戰呢喃式的演唱風格，她坦言：「這次的唱法很不一樣，反而需要刻意地不用力，才能讓整首歌呈現毫不費力的自然感，是一首很鬆弛的說唱歌曲。」

對於與陳建騏 、黃少雍等黃金陣容合作，游宇潼在音樂創作上收穫許多，她表示：「我們想要做出大家可以吸收，又感受到耳目一新的感覺，陳建騏老師在寫歌的架構跟邏輯給了我很多專業建議，同時在創作上給我很多空間，不受框架的去嘗試挑戰傳統的歌曲表現形式。」

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