國民黨刪公視23億預算 尹立批柯志恩打擊高雄影視產業

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨「大筆一揮」刪除公視23億預算，前高雄市文化局長尹立批評，柯志恩打壓公視預算，背後是對高雄影視產業與文化發展的嚴重打擊。

尹立指出，國民黨柯志恩用言論審查的角度，刪減公視預算，表面上是對特定節目內容的不滿，實質上卻是對高雄影視產業與文化發展的嚴重打擊。《聽海湧》這部劇作，不僅是2024年最受矚目的台劇，更是高雄影視產業多年努力的成果，該劇由高雄影劇產業發展基金「高雄人」與在地公司「三餘創投」投資，8成以上的拍攝場景位於高雄，完全體現了地方資源與人才的結合。

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尹立。（資料照）

尹立說，柯志恩僅因個人對劇情的不滿，便刪光公視的預算，這樣行為是赤裸裸的政治打壓，更直接衝擊了公視台語台南部製作中心，重創高雄影視產業的發展基礎，是對創作自由與地方產業的政治報復。

尹立表示，柯志恩要參選高雄市長，卻對高雄產業發展採取打壓手段，「這樣的人如何能說服高雄市民相信，她會為城市帶來進步？」

臉書社團「高雄好過日」也點名柯志恩打壓高雄戲劇，指《聽海湧》被封為2024年最強台劇，並在公視、Hami Video等串流平台都表現亮眼等評價，這部戲是由高雄資金、高雄團隊、高雄人才在高雄創作，應該是高雄的光榮，也有助在地影劇產業發展，應該鼓勵才對。

國民黨「大筆一揮」刪除公視23億預算。（圖擷自高雄好過日臉書）

「高雄好過日」強調，柯志恩單純羅織了一個我看劇情不爽的理由，國民黨就把公視所有的預算幾乎都刪光了，而公視位在高雄的公視台語台南部製作中心也一起遭殃。「這不僅是做思想審查、打壓創作自由，背後的意涵，更是要扼殺高雄影劇產業發展!」

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