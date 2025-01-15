男神王鶴棣脫了！放送「倒三角腹肌」 網友瘋喊：老公太帥

〔記者蕭方綺／台北報導〕古裝懸疑探案劇《大奉打更人》上檔以來話題不斷，主演王鶴棣日前出席活動更被粉絲起哄，承諾熱度破3萬將「脫衣服」，豪爽滿足粉絲要求，隨著該劇近日在騰訊熱度終於突破3萬大關，成為2025第一部熱度破3萬的作品，他隨即在微博寫著「前來兌現承諾」，大方分享自己脫掉上衣、露出一身結實健壯肌肉的養眼影片，讓粉絲尖叫瘋喊：「媽呀！太帥了！」紛紛搶認老公。

王鶴棣（左）與田曦薇在《大奉打更人》默契與CP感十足。（Disney＋提供）

王鶴棣、田曦薇在《大奉打更人》中飾演男女主角許七安、臨安公主，在最新劇情發展中，臨安公主面對摯友平陽郡主的死訊後深陷低潮，許七安的深情告白「今後，我可以當公主的朋友」，卻換來公主一句「我不要和你做朋友」，並獻上長達近60秒的激吻，搭配煙火背景，畫面無比璀璨，讓網友直呼「近年看過最浪漫的吻戲」。然而兩人私下受訪時則透露，浪漫背後不為人知的小祕密竟是兩人「拍到鼻孔都黑黑的」。

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田曦薇與王鶴棣默契十足，兩人爆料有段戲是要踢對方一下，結果王鶴棣竟真的滑倒，現場立刻即興發揮，「最後這個摔跤，看了也滿驚喜」，並被剪入正片中。

王鶴棣兌現收視承諾，真的脫衣裸上身。（翻攝自微博）

雖然兩人彼此間充滿革命情誼，互誇彼此敬業、真誠，王鶴棣仍被田曦薇笑稱其實本人笨笨的，王鶴棣則反虧她「食量驚人」，同時稱讚田曦薇共情能力驚人，曾多次讀劇本讀到哭，被劇本深深感動，大喊「太燃了，我也想演許七安」，足以見她相當入戲。古裝懸疑探案劇《大奉打更人》已於Disney+上線。

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