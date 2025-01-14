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等了10年！蕭秉治攻下北高雙蛋 生日願望曝光

蕭秉治8月將在高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）蕭秉治8月將在高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蕭秉治相隔10年攻下北高雙蛋， 「活著 Alive」演唱會8月前進高雄巨蛋，下月開賣日是蕭秉治的生日，他也許願高雄巨蛋能創下完售的好成績。

回想在台北小巨蛋的演唱會，萬名歌迷的彩虹字卡應援，仍讓蕭秉治想起震撼不已，而新專輯《完人》推出後大獲好評，粉絲都很期待他在高雄站能夠演唱新歌。

出生高雄的蕭秉治透露，對於家鄉一直有著特別的情感，很感謝這次能有機會，帶著最愛的音樂回到家鄉演出。

蕭秉治相隔10年攻下北高雙蛋。（相信音樂提供）蕭秉治相隔10年攻下北高雙蛋。（相信音樂提供）

蕭秉治談到，「希望8月23日大家可以一起來高雄巨蛋玩耍外，如有時間也記得多留幾天好好品嘗美食和感受美麗的高雄。」

蕭秉治預告會在高雄巨蛋呈現原汁原味的演唱會，包括100米大型X型延伸舞台、X型雷射光束打造專屬魔力舞池，還有華人演唱會的創舉，在現場打造夜店開放式的VIP包廂，期待與粉絲嗨唱。

這次剛好在暑假開唱，蕭秉治透露會準備夏天的組曲送給熱情的高雄，期待和歌迷再創攻下北高雙蛋的輝煌戰績。

蕭秉治本週將參加「2025 Just Love It !一路向東｜演唱會」，而他在農曆年前活動不斷，包括宣傳、活動及校園演出、尾牙共接了64場，聲勢驚人。

蕭秉治「活著 Alive」高雄巨蛋演唱會門票將在下月9日於拓元售票全面開賣，當天正好是他的生日，不忘許下生日願望：「希望高雄巨蛋演唱會門票也和台北小巨蛋一樣有完售的好成績。」

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