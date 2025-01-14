金泰希挺《鬼媽媽》「老公」演音樂劇！誇：比玄彬版本有趣

李奎炯（左）、金勵鴛在《愛的迫降：旗艦版》共譜浪漫音樂戀歌。（甲上提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓星李奎炯演過《機智牢房生活》小迷糊、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》金泰希的老公打開知名度，其實他活躍於音樂劇，在《愛的迫降：旗艦版》挑戰演出玄彬演過的深情軍官「利正赫」，獲「老婆」金泰希大讚，「比（玄彬版本的）電視劇還有趣！」

李奎炯在《愛的迫降：旗艦版》飆嗓甜蜜開撩「韓國音樂劇女王」，共譜2025開春最浪漫的音樂戀歌，將《愛的迫降》經典名場面濃縮神還原。

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金泰希與劇組一同觀賞《愛的迫降：旗艦版》首爾演出，表示因為看過韓劇，知道基本劇情發展，但音樂劇延伸的場面令她覺得更加有趣，為李奎炯打了一劑強心針。

《愛的迫降：旗艦版》正式海報。（甲上提供）

《愛的迫降：旗艦版》將16集韓劇濃縮成「2.5小時」精華，首度在台灣大銀幕限定公演，李奎炯坦言有壓力，不過對自己獨有的風格信心滿滿，表示在舞台表演很長時間，能發揮獨有的風格和優點。

此外，台灣觀眾不用特地飛韓國，就能沉浸式感受音樂劇視聽覺饗宴，且全劇搭配中文字幕，入場前還可獲得台灣限量中文場刊及典藏票卡，獨家尊爵福利只在台灣。

《愛的迫降：旗艦版》1月25日的「搶先迫降場」北、中、南僅各一場，本週五（17日）中午12點在威秀影城超限量開搶，更多資訊可追蹤甲上娛樂和威秀影城粉絲團。

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