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娛樂 最新消息

《漂亮朋友》金馬封帝被爆哭了半宿！張志勇親曝男男吻是難關

導演耿軍、影帝張志勇（記者王文麟攝）導演耿軍、影帝張志勇（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕中國演員張志勇去年以電影《漂亮朋友》奪下金馬影帝，今（14）日和導演耿軍、製片王子劍一同來台接受媒體訪問。張志勇去年未出席金馬獎頒獎典禮，透露得獎當下在工作，結果收到很多簡訊，「我那天回最多的一句話是：『稍等！我哭一會兒！」一旁耿軍更爆料：「他哭了半宿！」

影帝張志勇、導演耿軍（記者王文麟攝）影帝張志勇、導演耿軍（記者王文麟攝）

該片描述一群東北男同志的愛情故事，張志勇笑說一開始還以為導演在開玩笑，「決定要拍的時候，我心裡是很糾結的，也不知道心理能不能詮釋這個角色」，導演耿軍更透露第一天就拍吻戲：「那時候拍完第一天我們在走廊上遇到，志勇就跟我說：『又過了一關！』」

影帝張志勇（記者王文麟攝）影帝張志勇（記者王文麟攝）

張志勇坦言，雖然片中有許多激烈的床戲，但最難的是還是接吻，「其他的也不算什麼了，最重要的是把自己融入進去，要讓大家看不是演的，最好的表演就是最自然的。」至於拿下金馬影帝後，是否有更多邀約出現，他坦言一直都有戲約在談，正巧今年他也和台灣導演鍾孟宏合作《餘燼》，他說非常開心，「我非常喜歡鍾孟宏導演，我看到這個角色時覺得沒演過類似的，我也想對自己有一個不同方式的表演，也期待有更多好的導演跟劇本能找到我。」

導演耿軍（記者王文麟攝）導演耿軍（記者王文麟攝）

導演耿軍更透露，其實一直以來他和他的演員們都有一個默契，只要是學生製片的邀約，不講條件只要角色合適，有時間一定都會去，「因為能參與到新的創作者、新的力量，年輕的導演也能開拓多的認知和新鮮的創作。」

目前《漂亮朋友》仍因未抽到上映配額無法在台上映，只能以影展方式映演，製片王子劍希望能透過連署改變，「現在就差了一點，能不能網開一面，讓大家看這部電影，會有很多自由的創作者來到台灣，因為台灣是華語電影最寬容的地方。」

製片王子劍和導演耿軍也透露，有計畫要在台灣拍攝作品，耿軍表示這次來台灣認識了在台灣生活的東北人，有了不少新想法：「我們還在做調查的階段，這次因為影展的機會見到很多台灣的窗口，有很多人有表演能力，也會學說台灣話，這件事本身就非常有幽默，比我口音還重的東北人太有意思了！」

製片王子劍（左起）、影帝張志勇、導演耿軍在記者會上搞笑力推電影周邊。（記者王文麟攝）製片王子劍（左起）、影帝張志勇、導演耿軍在記者會上搞笑力推電影周邊。（記者王文麟攝）

三人最後除了宣傳「2025耿軍導演專題特別放映」影展，也不忘秀出包括托特包、簽名海報、T恤等電影的周邊商品，導演耿軍開心直說「因為很難得拍了一部片是有作周邊的！」笑言要效法導演蔡明亮親自賣票的精神，好好推銷一下自家電影商品。

「2025耿軍導演專題特別放映」即日起至15日在台北光點華山電影館、17日至31日在高雄內惟藝術中心舉辦。更多資訊請密切關注專題放映網頁。

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