（影）成人網站OnlyFans P罩杯女王 保證絕非「塑膠奶」

澳洲29歲女子艾蜜莉亞胸圍143公分。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕澳洲29歲女子艾蜜莉亞（Paige Amelia）在成人網站OnlyFans以超狂P罩杯為賣點，每年收入高達36.6萬美元（約新台幣1200萬元），更誇張的是艾蜜莉亞本人透露，她曾經一天收到40封邀請函表明想跟她出門約會，可見世上「胸奴」多。

艾蜜莉亞的胸部是P罩杯。（翻攝自IG）

其實艾蜜莉亞罹患了一種罕見疾病「巨乳症」，導致乳房組織不斷增生，罩杯也不斷瘋狂升級。艾蜜莉表示她光是內衣就必須透過訂製才買得到，而訂製一件內衣就要花費170美元（約新台幣5600元），且隨著胸部不斷變大，衣服也常常要買新的，否則就穿不下。

艾蜜莉亞其實罹患了罕見的巨乳症。（翻攝自IG）

艾蜜莉亞目前的胸為已經達到驚人的143公分，罩杯也是罕見的P罩杯。且由於艾蜜莉亞的胸部太大，已經到達難以承受的地步，所以她經常感到背部疼痛，還有很多人質疑艾蜜莉亞的胸部是「人工」的，讓她苦不堪言。

巨乳症目前病因不明，艾蜜莉亞本人表示她這幾年的胸圍變化從2022年的100公分，到現在已經達到143公分，其實造成她非常大的困擾。

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