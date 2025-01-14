晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

（影）成人網站OnlyFans P罩杯女王 保證絕非「塑膠奶」

澳洲29歲女子艾蜜莉亞胸圍143公分。（翻攝自IG）澳洲29歲女子艾蜜莉亞胸圍143公分。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕澳洲29歲女子艾蜜莉亞（Paige Amelia）在成人網站OnlyFans以超狂P罩杯為賣點，每年收入高達36.6萬美元（約新台幣1200萬元），更誇張的是艾蜜莉亞本人透露，她曾經一天收到40封邀請函表明想跟她出門約會，可見世上「胸奴」多。

艾蜜莉亞的胸部是P罩杯。（翻攝自IG）艾蜜莉亞的胸部是P罩杯。（翻攝自IG）

其實艾蜜莉亞罹患了一種罕見疾病「巨乳症」，導致乳房組織不斷增生，罩杯也不斷瘋狂升級。艾蜜莉表示她光是內衣就必須透過訂製才買得到，而訂製一件內衣就要花費170美元（約新台幣5600元），且隨著胸部不斷變大，衣服也常常要買新的，否則就穿不下。

艾蜜莉亞其實罹患了罕見的巨乳症。（翻攝自IG）艾蜜莉亞其實罹患了罕見的巨乳症。（翻攝自IG）

艾蜜莉亞目前的胸為已經達到驚人的143公分，罩杯也是罕見的P罩杯。且由於艾蜜莉亞的胸部太大，已經到達難以承受的地步，所以她經常感到背部疼痛，還有很多人質疑艾蜜莉亞的胸部是「人工」的，讓她苦不堪言。

巨乳症目前病因不明，艾蜜莉亞本人表示她這幾年的胸圍變化從2022年的100公分，到現在已經達到143公分，其實造成她非常大的困擾。

在 Instagram 查看這則貼文

Paige Amelia（@pammamelia）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中