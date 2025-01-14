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曾稱王筱嬋「天上掉下來的禮物」 前立委鄭余鎮過世享壽79歲

前立委鄭余鎮（右）曾稱讚王筱嬋是天上掉下來的禮物。（翻攝自Threads）前立委鄭余鎮（右）曾稱讚王筱嬋是天上掉下來的禮物。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前民進黨立委鄭余鎮過去曾與女星王筱嬋傳出婚外情，當時鄭余鎮一句「天上掉下來的禮物」紅遍大街小巷，日前鄭余鎮因心臟病於台大醫院逝世，享壽79歲，而這段戀情也被翻出來。

鄭余鎮任立法委員時，被爆料出軌，且對象是女星王筱嬋，當時王筱嬋任職國會辦公室總召，鄭余鎮妻子呂珮茵甚至親自到辦公室坐鎮，仍無法挽回婚姻。鄭余鎮與呂珮茵離婚後，帶著王筱嬋到美國登記結婚，2人愛得高調不但對外秀婚戒，鄭余鎮還透露自己最欣賞王筱嬋的工作態度、求學經歷，並稱「她好像天上掉下來的禮物」。

前立委鄭余鎮不幸病逝，享壽79歲。（本報資料照）前立委鄭余鎮不幸病逝，享壽79歲。（本報資料照）

由於鄭余鎮與王筱嬋是在美國登記結婚，故元配呂珮茵公開表示「堅決不離婚」並指兩人涉及重婚罪。熱情來得快去得快，鄭王戀僅維持不到1年就變調，鄭余鎮坦言：｢剛開始都是很蜜月，可是後來她演變成那種個性，以及她處理問題的方式非常主觀，以為是天上掉下的禮物，結果發現老天對我開了這麼大的玩笑」。

呂珮茵出擊，王筱嬋也回到台灣並公布自己懷孕的消息，雖然之後不幸流產，但王筱嬋始終都咬緊自己的流產與呂珮茵有關。鄭余鎮與王筱嬋離婚後，回到呂珮茵懷抱，然而外遇形象重創形象，之後參選連連失利，最後遭民進黨開除黨籍。

王筱嬋當年訴請她與鄭余鎮的婚姻關係不存在。（本報資料照，記者朱沛雄攝）王筱嬋當年訴請她與鄭余鎮的婚姻關係不存在。（本報資料照，記者朱沛雄攝）

與鄭余鎮分手後的王筱嬋曾再2016年向本報透露在美國生活愜意、無經濟壓力，只是懷疑因為官司問題暫時無法入境台灣，心中很想回台探望親友。

鄭余鎮出身政治世家，父親鄭建邦是新莊聯合派大老，故鄭余鎮繼承衣缽，投入政界。之後鄭余鎮更連續3屆敗選，最後於2001年以「鎮國元帥」知名當選台北縣（現為新北市）第二選區立法委員。

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