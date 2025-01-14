林宥嘉與畢書盡保持「安全距離」！背後關鍵原因曝光了

林宥嘉 Bii畢書盡（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Bii」畢書盡2025一開年就有兩大喜事跟大家分享，先是公布4月19日將在北流開唱，另一件喜事則是和林宥嘉合作，Bii畢書盡去年底發行全新專輯《BII WITH YOU》中，收錄林宥嘉創作的〈跟自己說再見〉，這首歌是林宥嘉醞釀多年的曲子，最後找到Bii演唱，林宥嘉也以歌聲驚喜加入歌曲，成為最棒的音樂彩蛋。

〈跟自己說再見〉描繪了17歲的回憶與發生在盛夏的短暫戀愛，林宥嘉表示，歌曲的副歌早在多年前完成，整首歌的完成卻不容易，他只好暫時擱置。直到在做自己的第六張專輯接近尾聲時，終於找到完成這首歌的方向。然而在過程中，林宥嘉腦海中不斷浮現一個聲音與畫面，那就是Bii。他們曾在馬來西亞的一場音樂節相遇，Bii在舞台上的演出深深打動他，並直覺認為這首歌的情感和音域非常適合Bii，於是在完成後將歌曲DEMO寄給Bii。

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Bii畢書盡（索尼提供）

不過寄給Bii一週後，都沒有回音，讓林宥嘉一度動念想要收回來自己唱，並跟Bii的製作人、也是好朋友的JeryyC說了這個想法，他才發現原來是Bii非常喜歡這首歌，已經開始跟公司和製作人討論歌曲製作的事，但也因為這個小插曲，演變成林宥嘉加入演唱的最佳彩蛋。對此，Bii更是開心不已，直說：「收到DEMO時就很喜歡，擔心如果我收不到這首歌該怎麼辦，決定趕快告訴公司老闆和製作人！從一開始在我腦袋裡已經浮現與Yoga哥一起合唱的畫面，畫面很美，真的很感謝Yoga哥。」

而林宥嘉不只聲音出現在〈跟自己說再見〉歌曲中，也出現在Visualizer（歌曲概念影片）中。影片中除了歌手的畫面之外，大量的畫面特意以復古DV拍攝，低解析畫質以及歌詞塗鴉，希望呈現出「青春記憶」的意象，勾起觀眾的共鳴。拍攝當天，林宥嘉因感冒身體不適，但仍力挺Bii完成拍攝，十分敬業，不過也因擔心感冒會傳染，所以當天林宥嘉刻意跟Bii保持安全距離，讓Bii說：「謝謝Yoga哥感冒了仍來工作，很暖心。」

Bii畢書盡（索尼提供）

兩人也聊起之前林宥嘉分享被誤認成Bii的故事，Bii直說：「這是我的榮幸。」林宥嘉笑說：「分享這個事情不是為了宣傳這首歌，而是它真的發生了，實在太好笑了，所以我就把它寫出來，寫的當下才意識到，Bii剛好發片了，好像可以幫他宣傳一下，但不是刻意的，不是Set的梗，是真實發生！算是天上掉下來的宣傳！」

Bii即將在4月19日在台北流行音樂中心舉辦「BII WITH YOU」售票演唱會，他也已經開始積極構思內容。目前也展開「Bii With U時光合影」募集活動，歡迎歌迷提供與Bii最特別的合照，成為Bii與歌迷們珍藏一輩子的美好紀錄，詳情請洽索尼音樂和Bii的官方社群。

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