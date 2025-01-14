吉澤亮醉酒闖鄰居家 代言全下架！首度道歉：已深切反省

吉澤亮。（翻攝自吉澤亮IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男星吉澤亮以花美男形象走紅，星途大好的他日前涉嫌擅闖民宅，引起軒然大波，吉澤亮解釋自己因貪杯喝到斷片，疑似內急才誤闖鄰居家，而啤酒廣告廠商也火速和他解約。他今（14）日發出道歉聲明，已深切反省自己任性又缺乏常識的行為，經紀公司則表示已與鄰居和解。

據日本富士電視台新聞報導，吉澤亮於12月30日上午10點半左右，無故闖入鄰居家，鄰居遭受驚嚇報警處理，吉澤亮辯稱自己從前一晚就和友人飲酒，猜測是發當下應該是酒醉斷片，吉澤亮說「我沒有任何記憶，可能是想要上廁所，才會隨便進入別人家」。事後表示他已向鄰居道歉，且搬離該大樓。

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吉澤亮道歉聲明。（翻攝自官網）

他稍早發出聲明致歉：「我本應肩負起更大的責任，然而卻發生了如此不幸的事件，給無數人帶來了麻煩，無論如何道歉都無法彌補這一切。最令我痛心的是，作為一名致力於為社會提供娛樂的人，我竟然引發了與給人帶來喜悅完全相反的局面，這讓我深刻意識到自己的不成熟。」並表示為了避免此類事情再次發生，將會認真聽取所有的批評和指正，深刻反省自己。

此外，先前有網友留言認為鄰居小題大作，直言「鄰居進來的話不會報警」。對此，吉澤亮經紀公司則解釋：「鄰居並不知道闖入的是住在隔壁的人。無論在何種情況下，當家中有他人擅自闖入時，報警是完全理所當然的事情。請大家再次理解，所有責任應由吉澤承擔，並請停止對鄰居提出任何無理的批評。」

經紀公司聲明。（翻攝自官網）

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