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娛樂 日韓

「天才童星」蘆田愛菜長大了！ 20歲成人式超仙照曝光

「天才童星」蘆田愛菜長大了！ 20歲成人式超仙照曝光

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星蘆田愛菜3歲出道，5歲憑藉日劇《Mother》知名度大增，因此有了「天才童星」之稱，獲獎無數的她，學業也非常優異，是目前日本演藝圈炙手可熱的藝人。昨（13）日田愛菜參加日本成年儀式，清純又可愛的模樣圈粉無數。

從小展現精湛演技的蘆田愛菜，不僅主演日劇及電影，還當歌手、替動畫配音、主持綜藝節目、參與好萊塢電影的拍攝工作，甚至還曾出書。儘管非常忙碌，她依舊可以兼顧學業，順利錄取慶應義塾大學，是人人稱羨的人生勝利組。

蘆田愛菜參加成人式。（翻攝自日媒ライブドアニュース）蘆田愛菜參加成人式。（翻攝自日媒ライブドアニュース）

日媒報導，蘆田愛菜正式加入成年人行列，成人式在昨（13）日順利完成，照片中，愛菜穿著長袖和服，以紅色牡丹的華麗圖案點綴，甜美笑容讓眾人看了心癢癢。蘆田愛菜表示，想要向所有照顧她的人由衷的表達感謝，「我會把感恩之情牢牢記在心裡，過去一直是大家守護我，從現在開始，我要努力成為一個可以支持別人的人」。

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