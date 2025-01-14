淚控被弄半殘要50萬賠償！鄭靚歆「調解未現身」亞當老師庭外苦等

鄭靚歆（中）淚控遭整復師喬到肋骨骨折，生活無法治理呈半殘狀態，2023年10月在母親胡文音陪同下出庭。（資料照，記者溫于德攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕鄭靚歆自節目《我愛黑澀會》出道，近期參加《全明星運動會4》以出色表現受到矚目。鄭靚歆2023年淚訴遭知名整復師「亞當老師」弄到肋骨骨折，導致生活無法自理長達2個月，幾乎呈半殘狀態，向對方提過失傷害告訴，雙方因此對簿公堂。士林地院原訂今（14）日上午再次進行調解，但亞當老師在庭外等了許久，鄭靚歆都遲遲未現身，雙方調解不成立。

據《三立新聞網》報導，鄭靚歆2023年指控整復師「亞當老師」在整復過程中，讓她的肋骨骨折導致生活無法自理，直言當時幾乎呈半殘狀態，同年10月在母親胡文音的陪同下出庭，庭後她哭訴受傷過程，表示受傷的位置是在第3根肋骨，還有胸部、背部挫傷，痛到就像是有人拿一把刀從她背後插入。

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至於被指控的整復師「亞當老師」庭後透露，鄭靚歆當天到他的整復館整復後都沒有問題，直到3個月收到開庭通知才知道自己被告。此外，雙方當時有請調解委員會進行調解，但因鄭靚歆理想的賠償金額落差太多，開口就要50萬，因此調解失敗，後續交由法律處理。原定今（14）日雙方再度調解，但由於鄭靚歆沒有現身，因此調解不成立。

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