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娛樂 最新消息

Melody拍戲太香！男星自曝為她「一個月不洗車」揭私下互動

〔記者林欣穎／台北報導〕經典偶像劇《終極一班》為了Melody相隔20年在《11點熱吵店》召開同學會，黃小柔、張皓明、謝和弦、「五熊」蔡頤榛、蔡函岑、李姝姸等當年主要演員，因為飾演「田欣老師」的Melody本月16日生日，難得再度同框慶賀，大聊當年拍攝過程的終極祕辛，張皓明在節目一開始就自爆，拍戲過程只記得Melody好香，甚至還為了她一個月不願意洗車。

沈玉琳（右）對Melody當年拍戲的艱辛，直說難以置信。（TVBS提供）沈玉琳（右）對Melody當年拍戲的艱辛，直說難以置信。（TVBS提供）

《終極一班》當年以奇幻劇情與校園設定，擄獲不少學生收視群，然而20年前特效不發達，許多特殊畫面都得依靠演員幕前「土法煉鋼」的演技與幕後加工才得以完成，Melody笑著回憶：「當時甚至還要演員自己表演slow motion（慢動作）。」話才說完，蔡函岑和謝和弦就現場表演一邊對話、一邊慢動作看著對方發射「隱形氣功」，只見2人煞有其事比劃，彷彿空氣中確有2股氣流在對陣，蔡函岑演到一半特別提示「吐血」表演重點：「要是被擊中，有吐血橋段，不能立刻咬破血袋，要醞釀一下讓血緩緩從嘴角流下。」各種奇葩設定，讓主持人沈玉琳瞠目結舌，直呼不可置信。

張皓明（左起）、蔡頤榛、蔡函岑、黃小柔、李姝姸、謝和絃齊聚節目中，為Melody（左四）慶祝生日。（TVBS提供）張皓明（左起）、蔡頤榛、蔡函岑、黃小柔、李姝姸、謝和絃齊聚節目中，為Melody（左四）慶祝生日。（TVBS提供）

黃小柔在《終》劇扮演KO榜第13名的太妹「煞姐」，劇中有不少飛天遁地的情節，儘管過了20年，仍忘不了當年穿著單薄吊鋼絲的艱苦，「我戲中穿時裝，吊鋼絲設備就只能藏在裙下，為拍出完美降落，吊鋼絲可以拍一整天，勒得胯下超痛，還不能上廁所，超痛苦」。

而「煞姐」嫉惡如仇的鮮明性格，竟讓黃小柔成為同劇其他演員懼怕的對象，蔡頤榛、蔡函岑、李姝姸3人異口同聲透露，黃小柔當時自帶殺氣，一副生人勿近的模樣，讓她們下戲仍不敢接近她，直到很後期才逐漸熟稔，遲了20年的告白，讓黃小柔哭笑不得。

當年飾演「田欣老師」的Melody是劇組所有人的性感代表，黃小柔回憶，當Melody第一天進組，所有男性工作人員彷彿變了個人，臉上都露出如沐春風的模樣。張皓明在旁搭腔，第一次和Melody對戲，自己竟然連簡單的「起立、立正、老師好」都NG了5次，他苦笑說：「沒辦法，Melody太性感，眼睛不知要放哪裡。」

張皓明緊接炫耀自己是現場唯一載過Melody回家的演員，隔天還鼓譟同劇演員一起到車上「聞香」，甚至因此一個月不洗車，誇張言行讓沈玉琳忍不住吐槽：「明明住和平鄉，硬要說順路送Melody回和平東路。」

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