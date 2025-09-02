晴時多雲

娛樂 電視

白冰冰挺孕肚捉姦！撞見前夫「偷情大牌女星」 失魂哭求：我要回台灣

〔記者邱奕欽／台北報導〕白冰冰18歲獨自赴日本追夢，被當地媒體封為「台灣山口百惠」，原以為能迎來璀璨星路，卻因一段不對等的婚姻讓她心碎返台，憶起與大19歲的日本漫畫家梶原一騎的婚姻，懷孕期間撞見對方與知名女星外遇，最後只能挺著大肚子失魂佇立在大雪中，心死的她最終更哭求「我要回台灣！」這段不堪回首的過往，讓她數十年後仍忍不住落淚。

白冰冰近日上節目《真相對話錄》回憶，當年她初到日本時毫無名氣，卻在育樂公司強力打造下被媒體包裝為「台灣山口百惠」。就在此時，白冰冰結識了漫畫家兼電影公司大老闆梶原一騎，不僅經常對她噓寒問暖，甚至帶她購衣打點生活，「我認為是一個爸爸在疼我！」她以為這是一種長輩般的照顧，沒想到8個月後竟被突然求婚，年僅18歲的她懵懂答應，卻未料這個決定改變了一生。

白冰冰回憶捉姦前夫外遇日本知名女星，至今仍歷歷在目。（資料照，記者潘少棠攝）白冰冰回憶捉姦前夫外遇日本知名女星，至今仍歷歷在目。（資料照，記者潘少棠攝）

白冰冰婚後的生活與原先的想像天差地遠，她坦言「婚後其實（他）也對我很好，但是我對他的感覺不一樣，因為我原來是一個小孩子，我喜歡的是唱歌，我要來演戲了，怎麼被你關在家裡了，我為什麼變成家庭主婦了，這不是我選擇的路，我沒有要這樣。」當時她心裡滿是掙扎與失落，卻又無法對外傾訴，隨著時間過去，丈夫的花邊新聞不斷傳來讓她逐漸心死。

「他說『我沒有變，我一直是這樣，是妳變了，妳原來多可愛、多天真，現在可愛不見了、天真不見了，看到我只有埋怨！」不過，真正壓垮白冰冰的是親眼撞見丈夫與第三者進出旅館，那時的她已懷有身孕，卻看到丈夫與大牌女星同床共枕。豈料，第三者不僅沒有驚訝狼狽，反倒是從容優雅緩緩拉好棉被並冷問「什麼事？」白冰冰則被眼前的一幕震懾無語，明明憤怒卻一句責罵都說不出口，只能淚流滿面轉身離去。

天真以為丈夫會因此追上來，沒想到事與願違讓白冰冰站在大雪紛飛的街頭，最後是司機將她帶回住處並給予關心，最終徹底心死僅回了一句「帶我回台灣，我要回台灣！」說到此處，白冰冰忍不住激動情緒潸然淚下，哽咽泣訴「司機都沒講話，但他是站在我這邊的！」最終在大半夜被載往機場成功返台，這段婚姻的傷痛，成為她人生中難以抹滅的一道傷痕。

點圖放大header
點圖放大body

