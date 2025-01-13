《夜市王》決賽高雄激戰！蕭煌奇、許富凱、陳華也來了 

《夜市王》即將前進高雄夢時代正對面廣場比營業額。（緯來電視網提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕緯來原創大型美食競賽綜藝《夜市王》本週六（18日）迎來最終決戰，決賽舞台設於高雄夢時代正對面廣場，最終兩強南機場夜市與東大門國際觀光夜市，將於下午2點起展開6小時激烈PK，以營業額高低決定「夜市王」桂冠，當晚8點揭曉勝負，期間還特別邀請到金曲歌王蕭煌奇、許富凱以及「霸榜串流小天后」陳華及賴皮DJ接力演出，晚上7點，決賽將於緯來綜合台及《夜市王》官方 YouTube 頻道同步LIVE播出。

蕭煌奇表示，他知道《夜市王》深受觀眾喜愛，雖然當天主要任務是為大家獻唱，但很期待能親身體驗現場熱鬧氛圍，和夜市PK拚搏的緊張氣氛，身為吃貨的他也想在當天品嘗美食，過過當一日評審的癮；「霸榜串流小天后」陳華開心地說：「光是想像邊唱邊聞到很香的味道就很幸福，期待唱完就可以大快朵頤！」；金曲歌王許富凱則坦言，很榮幸可以站在總決賽主舞台上演唱，還不忘幫參賽選手加油，「希望大家支持的選手都心想事成，保持最佳狀態獲得好成績！」

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《夜市王》找來金曲歌王蕭煌奇、許富凱「串流小天后」陳華擔任決賽演出嘉賓。（緯來電視網提供）

蕭煌奇說自己私下最常逛的是寧夏夜市，因為離自己一個錄音師朋友很近，最愛吃豆花、蚵仔煎和烤香腸；陳華則是透露最常逛湳雅跟寧夏夜市，喜歡吃香腸、麻糬、棉花糖等，「但比起小吃我更愛玩夜市小遊戲，射擊之類的！」關於夜市回憶，在南部長大念書的許富凱分享：「小時候只要旗山夜市有開，我都會吵著媽媽帶我去逛，長大後在高雄念書時都會跟同學去逛瑞豐夜市，現在在台北則會去通化夜市，台灣有夜市美食我覺得很幸福！」

《夜市王》總決賽1月18日週六LIVE登場，冠軍由你決定！（緯來電視網提供）

至於總決賽有沒有特別支持哪一家夜市，三位歌手都覺得很難選擇，許富凱直說，「能一路殺到總決賽很不容易且厲害，都是我們台灣的佼佼者！」而蕭煌奇和陳華不忘為花蓮東大門夜市加油，因為時常到東部表演的他們，了解自從403大地震重創花蓮交通與自然景觀後，需要提振觀光，希望能藉此也幫忙帶動當地經濟！最後兩強「南機場夜市與東大門國際觀光夜市」，將率領前9集參賽商家，共計18攤，於高雄夢時代正對面廣場進行決戰。

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