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沐妍曬驚人「醫美對比照」 嗨喊：又可以當幼齒妹妹

沐妍是樂天桃猿隊的專屬MC。（翻攝自IG）沐妍是樂天桃猿隊的專屬MC。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天桃猿應援團「最美MC」沐妍擁有甜美臉蛋及姣好身材，平時會透過社群紀錄日常，日前大方曬出做醫美的前後對比照，驚人落差讓她忍不住嗨喊，「我又可以繼續當幼齒妹妹囉」。

沐妍在IG發文透露，自己以前經常懶得修圖，所以即使拍照時有用美肌效果，仍覺得臉部看起來凹陷、老態，開始修圖後，嘗試把蘋果肌和法令紋增加澎潤度，希望看起來年輕氣色好，「只是一直修圖好麻煩」，所以她決定尋求醫美幫助。

沐妍公開做醫美前後的對比照。（翻攝自IG）沐妍公開做醫美前後的對比照。（翻攝自IG）

沐妍在醫師專業的評估下，施打了玻尿酸，以及調整蘋果肌凹陷、鼻基底法令紋，其中最令她感到驚艷的是，頰凹嘴邊肉下垂的問題，「只要找對位置調整，不但臉頰整個都被撐起來，頰凹的位置變順了，看起來也很緊緻，還有臉變小的感覺」，沐妍不忘放上對比照讚嘆，「是不是很驚人」，可見對成果相當滿意，終於可以不用再刻意修圖，讓她開心直呼，「我又可以繼續當幼齒妹妹囉」。

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