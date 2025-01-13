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吳佩慈怨「長年被黑」 替富商男友喊冤：都勝訴多少場了

吳佩慈為富商男友紀曉波喊冤。（翻攝自IG）吳佩慈為富商男友紀曉波喊冤。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星吳佩慈為香港富商男友紀曉波生了4個孩子，雖然兩人並未結婚，但也情同夫妻。吳佩慈去年12月就曾為紀曉波喊冤澄清，並興訴訟提告以證清白。今（13）日吳佩慈無奈在社群發文，嘆氣：官司都不知道勝訴了多少場了，之前的勝訴今都已捐給慈善機構。

吳佩慈曬出律師函。（翻攝自IG）吳佩慈曬出律師函。（翻攝自IG）

再也無法忍受的吳佩慈曬出律師函，強調男友跟緬甸的「恒升園區」並沒有直接或間接的關係，也就是說，兩者「毫無關係」，沒想到還是出現在新聞上，讓她很無奈。吳佩慈說：這一個新聞早在去年12月就已經提出澄清告訴，並且起訴。如今新聞又被炒熱，接下來也將起訴所有不經求證轉仔的媒體和自媒體。

吳佩慈（右）替紀曉波生下4個孩子。（翻攝自微博）吳佩慈（右）替紀曉波生下4個孩子。（翻攝自微博）

煩惱接下來法律起訴又要耗費很長的時間、精力的吳佩慈，覺得自證清白最好的方法是在法院獲得證明「清白」，雖然接下來又有得忙，但吳佩慈已經決定「接下來所有的官司勝訴金額將捐給反詐機構」。

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