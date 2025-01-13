彭彭柔柔、笑笑加入樂天女孩 球團「不排斥棒籃雙棲」

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿球團今公布職籃啦啦女神笑笑與彭彭柔柔將跨界加入樂天女孩，球團表示會找她們2位是因為本來就想找有知名度、有粉絲的女孩。

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球團表示恰好在笑笑與彭彭柔柔身上看見符合樂天啦啦隊的應援特質，畢竟要找到理念、想法一致的隊員並不容易，女孩符合營運重點是球團現階段所追求的目標，同時希望能藉此把職籃的球迷帶進職棒，預計3月才會公布全新陣容。

笑笑。（想想時間有限公司）

笑笑目前是台啤雲豹職籃啦啦隊女孩，彭彭柔柔則效力於臺北戰神啦啦隊，樂天球團表示跟女孩們都是簽經紀約，是以球隊的角度跟2位合作，所以對於她們是否要離開職籃啦啦隊、在外面要接哪些工作都無從干涉，所以「雙棲」是沒問題的，不過會事先告知新球季的練習、應援時間，希望女孩們都能盡力配合。

彭彭柔柔。（翻攝自IG）

啦啦隊女孩替球賽加分不少，樂天球團表示新的一年會再強化女孩們的應援方式，包括如何以更創新、特別的方式帶動觀眾，甚至拍攝MV等，也會幫女孩們爭取更多機會。至於新成員加入的管道，球團表示對於人選都抱持開放態度，不會只侷限於轉隊、挖角等，未來有機會、有需求的話還是會開放海選。

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