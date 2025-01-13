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娛樂 日韓

（影）蜷川實花抓住神隱的澤尻英龍華 螢光幕消失4年

日本女星澤尻英龍華因演出電視劇《一公升的眼淚》走紅。日本女星澤尻英龍華因演出電視劇《一公升的眼淚》走紅。

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星澤尻英龍華因演出電視劇《一公升的眼淚》走紅，許多粉絲甚至會模仿她的穿搭、言行，一時蔚為風潮。不過，澤尻英龍華2019年染毒毀星途，當時拍攝的戲劇全數作廢，出庭時也對法官表示「不會回歸演藝圈」，怎料她在消失螢光幕4年之後，去年曾經登台演出舞台劇，之後又不見行蹤。

澤尻英龍華（左）出現在蜷川實花的展覽上。（翻攝自IG）澤尻英龍華（左）出現在蜷川實花的展覽上。（翻攝自IG）

澤尻英龍華染毒後曾經流傳出她下海當陪酒女，但傳聞並未被證實。令人意外的是，澤尻英龍華自己的社群一直沒更新，攝影師兼導演蜷川實花近日在京都舉行藝術展，某天社群發出影片，竟是好久不見的澤尻英龍華。

影片中的澤尻英龍華留著可愛俏皮的短髮，髮色是黑色，看起來就像是個單純的高中生，沒人猜得到她實際年齡已經38歲了。澤尻英龍華笑嘻嘻的出現在鏡頭前，還開心地喊著「耶～閃閃發光～」，蜷川實花則躲在她背後，蜷川實花還發文說：「希望還可以跟她一起工作，她還是好有魅力」。

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