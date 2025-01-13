晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國電視劇《國色芳華》爆抄襲！ 劇組道歉了

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國電視劇《國色芳華》的妝容、服裝設計日前遭《中國妝束：大唐女兒行》的作者左丘萌指控抄襲，直言「劇組應該提前說一聲，要個授權，否則是不對的」。對此，《國色芳華》劇組今（13日）火速發文致歉。

中國電視劇《國色芳華》。（翻攝自微博）中國電視劇《國色芳華》。（翻攝自微博）

左丘萌昨（12日）於微博PO文指出，偶然看見《國色芳華》的劇照，「設計師肯找參考書挺好，仿的也挺像的，角色造型很漂亮，但劇方如果能提前向我或末春要個授權，就更好了。」他強調，這是基於歷史記載的二次設計，並非文物。

左丘萌控《國色芳華》造型抄襲。（翻攝自微博）左丘萌控《國色芳華》造型抄襲。（翻攝自微博）

對此，《國色芳華》劇組今天發聲明回應，坦承《國色芳華》部分角色造型以古代服飾研究書籍《中國妝束：大唐女兒行》為根據，因為將參考的學術研究示意圖誤認為文物復原圖，並大讚該書系統地梳理唐代女子造型與妝容，為劇集的創作提供了詳實的參考。

《國色芳華》發文致歉。（翻攝自微博）《國色芳華》發文致歉。（翻攝自微博）

此外，創作團隊向書籍作者左丘萌、繪者末春表示感謝，雙方也正在接洽溝通後續的授權事宜。而左丘萌則回應，劇組的答覆及時且給予合理解釋，能理解是無心之過，「公益用以推廣傳統文化歡迎使用，商用的話需要找我們授權」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中