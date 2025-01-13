中國電視劇《國色芳華》爆抄襲！ 劇組道歉了

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國電視劇《國色芳華》的妝容、服裝設計日前遭《中國妝束：大唐女兒行》的作者左丘萌指控抄襲，直言「劇組應該提前說一聲，要個授權，否則是不對的」。對此，《國色芳華》劇組今（13日）火速發文致歉。

中國電視劇《國色芳華》。（翻攝自微博）

左丘萌昨（12日）於微博PO文指出，偶然看見《國色芳華》的劇照，「設計師肯找參考書挺好，仿的也挺像的，角色造型很漂亮，但劇方如果能提前向我或末春要個授權，就更好了。」他強調，這是基於歷史記載的二次設計，並非文物。

請繼續往下閱讀...

左丘萌控《國色芳華》造型抄襲。（翻攝自微博）

對此，《國色芳華》劇組今天發聲明回應，坦承《國色芳華》部分角色造型以古代服飾研究書籍《中國妝束：大唐女兒行》為根據，因為將參考的學術研究示意圖誤認為文物復原圖，並大讚該書系統地梳理唐代女子造型與妝容，為劇集的創作提供了詳實的參考。

《國色芳華》發文致歉。（翻攝自微博）

此外，創作團隊向書籍作者左丘萌、繪者末春表示感謝，雙方也正在接洽溝通後續的授權事宜。而左丘萌則回應，劇組的答覆及時且給予合理解釋，能理解是無心之過，「公益用以推廣傳統文化歡迎使用，商用的話需要找我們授權」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法