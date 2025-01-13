三上悠亞泳池解放「G級武器」 超辣美胸全網扛不住

三上悠亞解放美胸。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前AV女優三上悠亞自2023年8月宣布引退後，專注經營個人品牌，積極把衣服穿回來，朝網紅發展。日前她抽空帶媽媽前往沖繩旅遊，曬出多張度假美照，同時曝光泳裝辣照，令網友鼻血直流。

三上悠亞近日和媽媽一起前往沖繩度假。（翻攝自IG）

三上悠亞日前在IG表示，年初和媽媽一起前往沖繩度假，住了一直想住的飯店，度過一段愜意放鬆的時光，並曬出多張美照，可見她身穿細肩帶薄紗上衣，露出絕美白皙香肩，下半身則搭配黑色熱褲、腳踩夾腳拖，展現一雙筆直美腿，整體散發出清新休閒的氛圍。

請繼續往下閱讀...

三上悠亞傲人上圍呼之欲出。（翻攝自IG）

另外，三上悠亞更曬出在泳池拍下的辣照，身穿純白平口泳裝，低胸設計讓G級美胸呼之欲出，深邃事業線全看光，纖細水蛇腰在水下若隱若現，傲人身材讓網友直呼「太性感太可愛了」、「悠亞醬的身材實在太性感了」、「可愛得簡直是天才，好想變得像悠亞醬一樣可愛」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法