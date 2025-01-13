曾通靈李易、六月前世今生！《靈能》冠軍爆「壓美女徒弟頭」收鬼

〔記者傅茗渝／台北報導〕「神佛解讀專家」阿谷老師在網紅Joeman出資製作、東森超視的節目《靈能的挑戰》中奪冠，他分享「與鬼交涉」的經驗，透露外型嬌小、漂亮的徒弟蘇成老師突然被鬼上身，當下面目猙獰狂罵三字經，不僅變菸酒嗓，力氣還瞬間大到4個男生壓不住，阿谷老師將蘇成的頭壓在桌上，大喊：「這是拎北的地盤！」替她收鬼。

阿谷老師身著道服，替信眾請示神明幫助解決困擾。（秦芸殿提供）

阿谷老師曾通靈李易和六月的前世今生，李易上輩子是門衛，拯救了庶女六月，兩人私奔後婚姻卻不如想像中幸福，六月更許願，若有來生想再為自己活一次。而這次阿谷老師的通靈能力，讓他在《靈能的挑戰》中奪冠，再度引發網友熱議。

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阿谷老師4年前和老婆一起創立秦芸殿後，陸續開始有神明引領的夥伴加入，而去年和他一起上節目的蘇成老師就是他的得意門生之一。蘇成老師在節目上同樣用通靈專業過關斬將，但在最後關鍵時刻，她把自己手上可以進入決賽的「靈光籌碼」全部「梭哈」給阿谷老師，她原因只說「因為阿谷老師我的師父，是我的再生父母。」

蘇成老師一提到阿谷老師是再生父母，忍不住在鏡頭前哽咽，背後其實有網友們不知道的原因。阿谷老師笑說，蘇成老師當時才加入約2個月，有一次在店裡占卜，突然說不舒服，話講沒多久，她很急著說「快控制不了」，下一秒她就變了一個人。阿谷老師生動描述，那時蘇成老師的聲音突然變成一個有菸酒嗓的男生，瞳孔放大到沒有眼白，然後面目猙獰，開始發瘋鬼吼鬼叫，「她大力拍桌子，然後一直狂罵我三字經，還把我的櫃檯踢爆，力氣大到4個男生壓不住她！」

阿谷老師擅長通靈，曾為徒弟鬥惡鬼。（秦芸殿提供）

阿谷老師見狀先是罵回去：「這是拎北的地盤！」然後馬上開始跟「鬼」談判，直接把法器拿出來，然後拿著三炷香壓著蘇成老師的頭，勒令退駕，鬼才被嚇跑，後面接著處理掉那隻鬼。蘇成老師恢復自我意識後，完全不知道發生什麼事，隔天發現自己眼睛和臉都是「因為鬼上身面目猙獰」導致微血管破裂的血絲。

擅長通靈的阿谷老師，看到鬼就是他的日常，但他直言「是不能隨便干涉的」。他進一步解釋，遇到的時候需要很多規則，例如那隻鬼真的握有黑令旗，是有權討命，被上身的人要自己求救才能救，而蘇成老師當時已經是他的學生，又在他的地盤，他才可以直接介入。至於為何人會被鬼上身，這原因就比較複雜，甚至也可能跟前世有關，有些時候必須做到前世回溯，才能從根本解決。

☆民俗說法僅供參考☆

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