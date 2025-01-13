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百萬YTR白癡公主「年貨大街擺攤叫賣」被拍 空曠沒人慘況曝

白癡公主再度開啟新事業。（翻攝自IG）白癡公主再度開啟新事業。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「白癡公主」憑藉搞怪活潑的風格深受觀眾喜愛，除了拍攝作品外，她也積極經營副業，在2023年結束咖啡廳營業後，近來她再度開啟新事業，在大稻埕年貨大街擺攤賣花膠，更親自上場叫賣。

白癡公主日前在IG發文宣布，「我是認真的！我要在年貨大街擺攤了！」並透露自己並非單純一日店長，是親自選貨投入經營，自認決定事情向來果斷，但既然要做就會努力完成，透露「我們團隊在短短10天內完成店面布置和商品製作」，可見效率驚人，並向粉絲喊話「到過年前我每天都會在店面，歡迎來找我試吃和參加抽獎喔！」

白癡公主感嘆在年貨大街擺攤叫賣不易。（翻攝自IG）白癡公主感嘆在年貨大街擺攤叫賣不易。（翻攝自IG）

不過開第一天就卡關，白癡公主擔心直呼「也太空曠了吧！怎麼沒人？！怎麼辦今天會有業績嗎？」於是她立即改變策略，將商品花車移至店外，並親自出馬叫賣，坦言「叫到嗓子都要啞了，好不容易誘拐到一些顧客來試吃買」，深刻感受到年貨大街競爭激烈，苦嘆「生存真的很不容易」。

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