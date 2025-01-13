《甄嬛傳》隔13年演員合體 「誰狀態最好」網一面倒點名她：鳳儀萬千

《後宮甄嬛傳》演員齊聚一堂，（左起）孫儷、蔣欣、斕曦。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕宮鬥劇《後宮甄嬛傳》開播至今已有13年，觀眾仍百看不膩，熱度只增不減，《甄嬛愛不停─甄嬛傳小主節晚會》11日於澳門登場，更是掀起回憶殺。演員們睽違許久合體，有網友貼出各小主的今昔對比照，大讚「她」狀態超好。

有網友在微博發文，貼出晚會當天演員們的照片並發問:「時隔13年，你覺得小主們狀態怎樣，誰是你心中的白月光？」，掀起熱議。其中，孫儷、飾演華妃丫鬟頌芝的劉釔彤、飾演沈眉庄的斕曦等人都有被提到，但被點名最多次的，是「華妃娘娘」蔣欣。

請繼續往下閱讀...

蔣欣在《後宮甄嬛傳》中的華妃一角深植人心。（中天提供）

41歲的蔣欣出道多年，出演無數影視作品，日前才因出席「2024搜狐時尚盛典」以凍齡絕美之姿登上熱搜。如今現身晚會，身穿綠色套裝配上水鑽，年輕又有型，完全看不出實際年齡，讓網友大讚「蔣欣比當年更美了」、「華妃娘娘鳳儀萬千」、「華妃娘娘還是那麼美」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法