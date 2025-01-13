晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《甄嬛傳》隔13年演員合體 「誰狀態最好」網一面倒點名她：鳳儀萬千

《後宮甄嬛傳》演員齊聚一堂，（左起）孫儷、蔣欣、斕曦。（翻攝自微博）《後宮甄嬛傳》演員齊聚一堂，（左起）孫儷、蔣欣、斕曦。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕宮鬥劇《後宮甄嬛傳》開播至今已有13年，觀眾仍百看不膩，熱度只增不減，《甄嬛愛不停─甄嬛傳小主節晚會》11日於澳門登場，更是掀起回憶殺。演員們睽違許久合體，有網友貼出各小主的今昔對比照，大讚「她」狀態超好。

有網友在微博發文，貼出晚會當天演員們的照片並發問:「時隔13年，你覺得小主們狀態怎樣，誰是你心中的白月光？」，掀起熱議。其中，孫儷、飾演華妃丫鬟頌芝的劉釔彤、飾演沈眉庄的斕曦等人都有被提到，但被點名最多次的，是「華妃娘娘」蔣欣。

蔣欣在《後宮甄嬛傳》中的華妃一角深植人心。（中天提供）蔣欣在《後宮甄嬛傳》中的華妃一角深植人心。（中天提供）

41歲的蔣欣出道多年，出演無數影視作品，日前才因出席「2024搜狐時尚盛典」以凍齡絕美之姿登上熱搜。如今現身晚會，身穿綠色套裝配上水鑽，年輕又有型，完全看不出實際年齡，讓網友大讚「蔣欣比當年更美了」、「華妃娘娘鳳儀萬千」、「華妃娘娘還是那麼美」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中