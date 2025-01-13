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朴成焄退出《暴君的廚師》 傳將由「他」合作女神潤娥

朴成焄（左）確定退出新劇《暴君的廚師》。（翻攝自IG）朴成焄（左）確定退出新劇《暴君的廚師》。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員朴成焄因在《魷魚遊戲2》中飾演跨性別人士「趙賢珠」人氣飆升，怎料，近日卻因在IG手滑上傳AV版《魷魚遊戲》引起爭議，他與潤娥合作主演的新劇《暴君的廚師》也遭受波及，確定退出該劇。而該劇男主角的最新人選曝光，有望由新生代男星李彩玟接演。

《暴君的廚師》傳將由李彩玟（左）搭檔合作潤娥（右）。《暴君的廚師》傳將由李彩玟（左）搭檔合作潤娥（右）。

《暴君的廚師》製作公司表示，和朴成焄演員進行多次商討後決定，讓朴成焄退出該劇，僅管演員和其經紀公司多次表達歉意，但仍認為分開是最佳選擇。據韓媒報導，有知情人士透露，《暴君的廚師》製作方已向演員李彩玟提議出演，李彩玟所屬經紀公司也證實，目前正在積極考慮中。

23歲新生代演員李彩玟，擁有帥氣臉龐及189公分的高挑身材，因外型神似宋江而有著「小宋江」之稱，在2021年以電視劇《High-class》正式出道，憑藉陽光開朗的氣質獲得關注，之後在《浪漫速成班》、《今生請多多指教》以清新演技成功打開知名度，近期則是在《名校的階梯》飾演神秘轉學生「姜嘏」掀起討論。

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