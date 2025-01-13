曾發豪語「中國護照能帶人回國」 小粉紅炸鍋喊話吳京：去緬北救人

中國男演員吳京拍攝《戰狼2》時，曾宣揚中國護照的好。（資料照，香港成報、翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男演員王星日前傳出遭詐騙赴泰拍戲後在泰緬邊境失聯，疑被帶到「KK園區」剃頭，4天後終於獲救，事件爆發後陸續傳出有多名中國人受困緬北至今。而中國演員「吳京」昔日曾宣揚「中國護照能把人從任何地方帶回來」，因此網友紛紛在微博喊話要他赴緬北救人。

王星事件爆發後，近日傳出有多名中國演員、模特兒及工作人員也遭受同樣的詐騙手法，多數人失聯至今，中國媒體也報導，有174名在緬甸被困人員的家屬共同填寫文件，要求中國官方將人營救回國。

請繼續往下閱讀...

中國網友灌爆吳京微博，喊話要他營救緬北受困者。（翻攝自微博）

對此，有網友挖出中國電影《戰狼2》最後一幕，畫面為中國護照並寫著:「當你在海外遭遇危險，不要放棄！請記住，在你身後，有一個強大的祖國！」而主角吳京更曾在節目中誇下豪語:「也許中國護照不能讓你去到世界上任何一個地方，但中國護照可以把你從世界上任何一個地方帶回來。」

如今，吳京微博的最新貼文湧入網友留言，要他解釋為何王星的護照不管用，「在緬甸的中國人為什麼回不來？不是有護照就行嗎？」更有人要他帶著中國護照到緬北營救受困者，「現在那麼多中國人拿著中國護照，卻不能回家，這和你說的不一樣啊」，還有人調侃自己拿了中國護照就能「優先入園」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法