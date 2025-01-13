嘻小瓜驚爆被詐騙！「匯款後賣家搞消失」怒揭2可疑話術

男星嘻小瓜遭詐騙。（翻攝自IG、Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日演唱會門票詐騙頻傳，男星嘻小瓜也自爆受騙了，大概在去年十月時，他的朋友詢問他想不想去聽韓團2NE1的演唱會，沒買到票的他馬上說好，且也聽從賣家說的，先匯款預約門票，沒想到在鄰近演唱會快開始的時候，嘻小瓜才驚覺賣家已經消失。

嘻小瓜已先匯款預約門票，沒想到在演唱會時間鄰近之際，他才驚覺賣家已經消失。（翻攝自Threads）

韓團2NE1將在下個月的5日至9日舉行演唱會，已有先匯款嘻小瓜因為演唱會時間逼近，忍不住向賣家催促，沒想到卻遭不讀不回，甚至Line的聊天室還變「沒有成員」，這才發現被騙了。

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賣家搞消失，Line聊天室也變「沒有成員」。（翻攝自Threads）

嘻小瓜也怒揭該賣家讓他放鬆警惕的2種話術，要外界一定要多加留意，分別是「以粉絲名義跟買家裝熟」以及「可能會沒票，要求買家先匯款」，從嘻小瓜曬出截圖可見，一開始賣家就以「都是粉絲，互信互助，抵制黃牛」等話讓他放鬆警惕，在嘻小瓜提出能否面交後，對方又表示票數量有限，先匯款者才會確定有票。

經歷此事讓嘻小瓜非常憤怒，雖知道錢回不來，但他還是想告誡大家不要輕易上當，「粉絲想支持偶像，到底為什麼要騙！！我們出社會的大人，被騙錢當然可以當作花錢消災，但很多都是小朋友，他們花多少時間存錢，只是想見偶像一面。你們這些詐騙集團的人，騙人家小朋友的錢，然後去旅行、過爽日子，到底幹嘛不正正當當去工作，我真的非常生氣欸」。

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