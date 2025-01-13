孫燕姿送阿信新加坡王子麵 被讚「最有靈魂的寶藏聲音」

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨（12）晚在新加坡國家體育館舉辦當地最後一場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，請到大咖天后孫燕姿同台合唱《溫柔》，孫燕姿想起上次和五月天見面已經好遙遠了；阿信則回想起上次和怪獸一起到新加坡工作時曾和孫燕姿見面，她還開車載五月天出去吃海鮮。

五月天新加坡開唱，邀請孫燕姿（右三）當嘉賓合唱。（相信音樂提供）

新加坡歌迷很幸運，五月天兩場演唱會陸續請來Energy和孫燕姿當嘉賓，昨晚開場還邀來蕭秉治與麋先生主唱聖皓合唱《外人》。

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阿信和孫燕姿合唱《溫柔》深情動人，阿信說：「好久不見孫燕姿。」彼此直呼太開心了，過去五月天曾和孫燕姿合作唱過《王子麵》，這次孫燕姿送上新加坡的王子麵給阿信，阿信笑說：「只有一包嗎？」

阿信（左）讚孫燕姿擁有寶藏聲音。（相信音樂提供）

另外阿信還當場一句一句教唱孫燕姿五月天的新歌《任性》，孫燕姿完美和音贏得全場熱烈掌聲，阿信強調這段沒有彩排，並誇讚：「任何歌只要被燕姿唱了，都會變成孫燕姿的歌。」還誇孫燕姿的歌聲：「屬於我們這時代最有靈魂的寶藏聲音。」

孫燕姿則表示，五月天給她的感覺就是很正能量的東西，感性說：「可以和你們在這時代有這麼多歌迷喜歡，一起唱可以鼓勵大家的歌曲，非常感動，可以很有希望的往前走。」另外阿信也提到孫燕姿將要舉辦演唱會了，孫燕姿預告是4月，阿信說：「好期待喔！」

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