莫文蔚8旬靚媽撐枴杖挺劉嘉玲 家世顯赫曾提攜張國榮

莫文蔚母親莫何敏儀陪女兒出席時尚活動，要撐拐杖出入。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕由港星劉嘉玲和黃子華主演舞台劇《香港式離婚》日前在香港演藝學院歌劇院開演，大批圈內巨星買票力挺，除了劉嘉玲影帝老公梁朝偉，劉嘉玲也曬出與港星許冠文、汪明荃、林青霞及張艾嘉等人同框，12日則輪到54歲歌壇天后莫文蔚，與近年罕見露面的母親莫何敏儀一同現身。

劉嘉玲在IG曬出合照，透露好開心見到莫文蔚，莫文蔚母親莫何敏儀撐著拐杖出現，但已屆84歲的她仍然精神奕奕，而且身形外貌與女兒一樣保養得非常好。

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港媒報導，莫文蔚家族顯赫，祖父為教育家莫理士，父親莫天賜是知名飲食作家，哥哥莫理斯則是劍橋大學法律系博士，曾任港大法律系客席副教授，亦曾在白金漢大學任教。

莫文蔚媽媽（中）多次擔任香港小姐禮儀課導師。（香港星島日報）

至於莫何敏儀也大有來頭，她是香港第一代電視人，曾任麗的電視總經理黃錫照的特別助理、香港電台英文節目主持、港府高級新聞官；莫何敏儀也曾當過中學英文教師，退休後積極投入公益事務，身兼兒童癌病金理事／副會長、亞洲動物基金名譽董事。

舉止優雅大方的莫何敏儀，曾數度擔任香港小姐禮儀課導師，曾被張國榮封為「最完美的女人」，他1977年參加麗的舉辦《第一屆亞洲音樂歌唱大賽》獲亞軍入行，當時評審正是莫何敏儀，而負責獻花的則是小時候的莫文蔚，直到莫文蔚入行後才與張國榮相認，莫何敏儀曾託付張國榮對方女兒，言出必行的張國榮首次執導電影《煙飛煙滅》便找莫文蔚演出。

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