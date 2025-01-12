狂掉粉！ 黃子韜大氣抽獎送汽車 原來只能開5年

曾經是韓團EXO成員的中國男星黃子韜。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經是韓團EXO成員的中國男星黃子韜，回中國發展後致力於個人事業，除推出唱片之外，他也跨足直播帶貨，並在直播中說若粉絲人數突破1500萬人就會送出10輛汽車。黃子韜放話之後，粉絲數量果然飆升，一夕之間漲了500萬粉。昨（11）晚他依照約定抽出10輛汽車，不過抽獎結束之後，竟意外引發退粉潮，目前已經少了超過300萬名粉絲。

「黃子韜掉粉超百萬」也成了微博熱搜第一名。（翻攝自微博）

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直播送車的黃子韜出手就是大氣，他送出的車輛平均價格約新台幣50萬元，中獎的10名粉絲也不用太高興，因為這個汽車抽獎有但書，中獎人僅有使用權，使用5年之後，必須交還，沒有中獎的粉絲表示，還要等第二波。

有趣的是，黃子韜開口說要送汽車後，粉絲最多時漲到超過4500萬，但昨晚抽獎之後，退粉潮瘋狂來襲，截至目前為止已經少了300多萬粉絲，「黃子韜掉粉超百萬」也成了微博熱搜第一名。

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