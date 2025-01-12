晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

狂掉粉！ 黃子韜大氣抽獎送汽車 原來只能開5年

曾經是韓團EXO成員的中國男星黃子韜。（翻攝自IG）曾經是韓團EXO成員的中國男星黃子韜。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經是韓團EXO成員的中國男星黃子韜，回中國發展後致力於個人事業，除推出唱片之外，他也跨足直播帶貨，並在直播中說若粉絲人數突破1500萬人就會送出10輛汽車。黃子韜放話之後，粉絲數量果然飆升，一夕之間漲了500萬粉。昨（11）晚他依照約定抽出10輛汽車，不過抽獎結束之後，竟意外引發退粉潮，目前已經少了超過300萬名粉絲。

「黃子韜掉粉超百萬」也成了微博熱搜第一名。（翻攝自微博）「黃子韜掉粉超百萬」也成了微博熱搜第一名。（翻攝自微博）

相關新聞：中國男星鹿晗「又」被禁關注 工作室急聲明：做錯了

直播送車的黃子韜出手就是大氣，他送出的車輛平均價格約新台幣50萬元，中獎的10名粉絲也不用太高興，因為這個汽車抽獎有但書，中獎人僅有使用權，使用5年之後，必須交還，沒有中獎的粉絲表示，還要等第二波。

有趣的是，黃子韜開口說要送汽車後，粉絲最多時漲到超過4500萬，但昨晚抽獎之後，退粉潮瘋狂來襲，截至目前為止已經少了300多萬粉絲，「黃子韜掉粉超百萬」也成了微博熱搜第一名。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中