Skyline不只玩音樂厲害！成員正職超驚人「曾任Google亞太副總」

Skyline成員吉他王義中（左起）、薩克斯風江川徹、鍵盤蘇逸哲、貝斯利啟正、鼓手曾淵明。（Skyline天際線融合爵士樂團提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Skyline」天際線融合爵士樂團將於本月舉辦三場成軍20週年音樂會，集結蘇打綠吉他手、四分衛鼓手、伍佰& China Blue巡演樂手等於北中南巡迴演出，更邀請爵士古典跨界小提琴家盧思蒨擔任台北場演出嘉賓，打造宛如日本融合爵士天團T-Square 40周年音樂會般的華麗演出。

Skyline成軍20週年。（Skyline天際線融合爵士樂團提供）

Skyline由貝斯手「Richard」利啓正、鍵盤手「Jazzy」蘇逸哲與多名團員組成，曾拿下國際殊榮，於2020年勇奪第18屆美國獨立音樂獎「最佳現場演出專輯獎」、以及2022年獲美國全球音樂獎「最佳樂團金獎」，可謂台灣之光，更多次入圍金曲獎和金音獎。

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Skyline貝斯手利啟正。（Skyline天際線融合爵士樂團提供）

Skyline成員臥虎藏龍，各自有閃亮正職，有耳鼻喉科醫師、大學音樂系教授等，其中最令人矚目的是貝斯手利啓正曾任Google亞太區副總，成員都是利用下班時間練團，曲風融合爵士、古典、流行、搖滾、節奏藍調等，並持續將台灣傳統音樂如南北管戲曲鑼鼓融入爵士樂，連台灣鼓王黃瑞豐都豎起大拇指比讚：「一聽Skyline就知道這是台灣的Fusion音樂！」

Richard直言自己就是愛音樂，從小學習小提琴、吉他、貝斯等樂器至今已有40年，家中重視音樂教育，所以上面兩個姐姐都唸了音樂專科，自己則在中學時迷上重金屬搖滾樂，而他在學時也加入了台大吉他社，並漸漸接觸到融合爵士曲風，受美國GRP唱片公司的音樂洗禮甚多。

被問到如何在繁忙的工作中兼顧音樂興趣？他答：「時間管理是最重要的。」盡量把當天的工作在晚餐前完成，晚餐之後就把音樂當成是一個重要的切換頻率的方式，「讓我工作之外能夠有一個心靈的避風港。當然一定會犧牲一些睡眠或娛樂的時間難免。」

Skyline成軍20週年。（Skyline天際線融合爵士樂團提供）

是否曾在演出中被同事認出來？Richard表示從未隱藏過工作外的另一種身分。也提及Skyline曾應邀在某晚宴演出，許多賓客是工作領域認識的合作夥伴，「因此先在台下和他們聊天寒暄，他們以為我也是來參加晚宴的，沒想到一會我卻出現在台上演出，讓他們都嚇了一跳。」Richard表示，「對這兩種身分之間的游移，我其實還蠻悠然自得的，因為能在這兩端都能夠達到高水準的表現，是我感到非常自豪的。」

此外，他也提及絕對不會讓工作的專業能力受下班後的斜槓身分所影響。「Google其實是一個非常重視員工的工作與生活平衡的公司。」許多同仁也都在工作之外各自的領域有傑出的表現，例如奧運金牌選手、國際棋賽冠軍等，「因此只要不影響工作的表現，公司其實是蠻鼓勵員工身心平衡發展的。」鼓勵有志青年可以選擇到Google發展。

Skyline 20週年音樂會將於1／17（五）19：00在高雄LIVE WAREHOUSE、1／19（日）18：30於台中Legacy Taichung、1/24（五）19：30在台北Corner MAX 盛大演出購票請洽「iNDIEVOX」。

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