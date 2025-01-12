晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Skyline不只玩音樂厲害！成員正職超驚人「曾任Google亞太副總」

Skyline成員吉他王義中（左起）、薩克斯風江川徹、鍵盤蘇逸哲、貝斯利啟正、鼓手曾淵明。（Skyline天際線融合爵士樂團提供）Skyline成員吉他王義中（左起）、薩克斯風江川徹、鍵盤蘇逸哲、貝斯利啟正、鼓手曾淵明。（Skyline天際線融合爵士樂團提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Skyline」天際線融合爵士樂團將於本月舉辦三場成軍20週年音樂會，集結蘇打綠吉他手、四分衛鼓手、伍佰& China Blue巡演樂手等於北中南巡迴演出，更邀請爵士古典跨界小提琴家盧思蒨擔任台北場演出嘉賓，打造宛如日本融合爵士天團T-Square 40周年音樂會般的華麗演出。

Skyline成軍20週年。（Skyline天際線融合爵士樂團提供）Skyline成軍20週年。（Skyline天際線融合爵士樂團提供）

Skyline由貝斯手「Richard」利啓正、鍵盤手「Jazzy」蘇逸哲與多名團員組成，曾拿下國際殊榮，於2020年勇奪第18屆美國獨立音樂獎「最佳現場演出專輯獎」、以及2022年獲美國全球音樂獎「最佳樂團金獎」，可謂台灣之光，更多次入圍金曲獎和金音獎。

Skyline貝斯手利啟正。（Skyline天際線融合爵士樂團提供）Skyline貝斯手利啟正。（Skyline天際線融合爵士樂團提供）

Skyline成員臥虎藏龍，各自有閃亮正職，有耳鼻喉科醫師、大學音樂系教授等，其中最令人矚目的是貝斯手利啓正曾任Google亞太區副總，成員都是利用下班時間練團，曲風融合爵士、古典、流行、搖滾、節奏藍調等，並持續將台灣傳統音樂如南北管戲曲鑼鼓融入爵士樂，連台灣鼓王黃瑞豐都豎起大拇指比讚：「一聽Skyline就知道這是台灣的Fusion音樂！」

Richard直言自己就是愛音樂，從小學習小提琴、吉他、貝斯等樂器至今已有40年，家中重視音樂教育，所以上面兩個姐姐都唸了音樂專科，自己則在中學時迷上重金屬搖滾樂，而他在學時也加入了台大吉他社，並漸漸接觸到融合爵士曲風，受美國GRP唱片公司的音樂洗禮甚多。

被問到如何在繁忙的工作中兼顧音樂興趣？他答：「時間管理是最重要的。」盡量把當天的工作在晚餐前完成，晚餐之後就把音樂當成是一個重要的切換頻率的方式，「讓我工作之外能夠有一個心靈的避風港。當然一定會犧牲一些睡眠或娛樂的時間難免。」

Skyline成軍20週年。（Skyline天際線融合爵士樂團提供）Skyline成軍20週年。（Skyline天際線融合爵士樂團提供）

是否曾在演出中被同事認出來？Richard表示從未隱藏過工作外的另一種身分。也提及Skyline曾應邀在某晚宴演出，許多賓客是工作領域認識的合作夥伴，「因此先在台下和他們聊天寒暄，他們以為我也是來參加晚宴的，沒想到一會我卻出現在台上演出，讓他們都嚇了一跳。」Richard表示，「對這兩種身分之間的游移，我其實還蠻悠然自得的，因為能在這兩端都能夠達到高水準的表現，是我感到非常自豪的。」

此外，他也提及絕對不會讓工作的專業能力受下班後的斜槓身分所影響。「Google其實是一個非常重視員工的工作與生活平衡的公司。」許多同仁也都在工作之外各自的領域有傑出的表現，例如奧運金牌選手、國際棋賽冠軍等，「因此只要不影響工作的表現，公司其實是蠻鼓勵員工身心平衡發展的。」鼓勵有志青年可以選擇到Google發展。

Skyline 20週年音樂會將於1／17（五）19：00在高雄LIVE WAREHOUSE、1／19（日）18：30於台中Legacy Taichung、1/24（五）19：30在台北Corner MAX 盛大演出購票請洽「iNDIEVOX」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中