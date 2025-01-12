蔡逸帆痛揭媒體業黑幕！遭傳「綠茶婊」掛急診被飆罵找麻煩

蔡逸帆痛揭媒體業黑幕。（中天電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《小明星大跟班》明（13日）晚10點播出「職場霸凌是上班日常？好煩哦！每天都不想上班」，蔡逸帆分享還是菜鳥主播時的辛酸事，當時遇到街頭運動，每次要下班，長官就會指示她去現場支援，「有一次我太餓去買便當，別台馬上出獨家，長官馬上打來罵，我駐守1個月再也不敢吃飯。」長期作息不正常，讓她播報到一半緊急掛急診。

蔡逸帆還原當時跟主管請假挨一陣罵，「他拍桌說『妳嘔吐就要請假，是在給我找麻煩是不是』？我默默把假單收起來，躲進廁所哭，有個大長官看到就開口問我『妳還好嗎』，我潰堤了，覺得終於有人關心菜鳥。」

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蔡逸帆分享還是菜鳥主播時的辛酸事。（中天電視提供）

當時主管看見兩人的互動，覺得她在越級報告，「他把我調到午報，可是這樣就壓縮到更多資深前輩的時間，因此辦公室就在傳說『綠茶婊在大長官面前裝可憐』。」蔡逸帆還被長官罵到有陰影：「我那個年代的職場霸凌是日常，言語羞辱、公開嘲笑都是習以為常的事情，但我很不能忍受動手動腳，我到現在都很討厭人家碰我的頭。」

她分享當時發生的狀況：「11點20分前要交帶，因為要播午報，那菜鳥記者過音比較慢，你第一個就要看攝影師的臉色，因為他會摔鍵盤問你『到底要幾次』，第二是很多資深記者在外面等你、給你臉色，第三是長官會直接在門外狂踹門，我一出來，他就用手指很大力地戳我頭說『妳是白癡嗎？有沒有帶腦上班』，戳到我都站不穩。」

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